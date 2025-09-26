Jordi Martínez: «El rock és un gènere difícil de triomfar avui en dia en un món de reggaeton i autotune»
El manresà actua avui a la Sala Petita del Kursaal amb entrades exhaurides des de fa un mes
Presenta 'Black Soul', cinc temes inèdits amb una fusió de jazz, blues i rock
«Amb nervis que van des de l’alegria a l’emoció del moment». Tot i tenir una experiència de més trenta anys dalt els escenaris, el guitarrista i compositor manresà Jordi Martínez té les mateixes papallones a l’estómac en els dies previs a fer un concert com si fos el dia u. Avui actua a la sala petita del Kursaal a les vuit del vespre, amb entrades exhaurides des de principis del mes.
Martínez foma part d’altres formacions, però el que sonarà avui divendres és un projecte personal, cuinat a foc lent des del confinament, «moment en què el context convidava molt a la creativitat», relata. Presentarà el seu últim EP, Black Soul. Un tast de cinc temes que assegura que són gèneres difícils de triomfar avui en dia, en un món «on el que es porta ara és l’autotune, el reggaeton, el trap». Explica que és música «feta i creada des de la complexitat, que implica diferents estils, una fusió de jazz, blues i rock».
Àlbum instrumental
Black Soul inclou cinc cançons que Martínez ha anat component al llarg dels últims anys, i acompanyat d'amics i companys com Pep Poblet (saxo), Lluís Ribalta (bateria), Jordi González (piano i teclats), Jordi Franco (baix), Andriy Viytovych (viola), Núria Conangla (cello), Rodrigo Marta (bateria), Xavi Reija (bateria), Sergi Torrabadella (baix), Xavi Centellas (teclats) i Charlie Moreno (baix).
L’àlbum està disponible a totes les plataformes digitals des d’avui divendres, i inclou el single que li dona nom a l’àlbum, amb el qual el manresà torna amb força a reivindicar el seu vessant més rocker. El compositor i guitarrista explica que ha fet també una edició física «limitada», que estarà a la venda el mateix dia del concert.
Concert íntim en format trio
Avui l’acompanyaran dos músics, en Pep Vall, conegut com a Pepsi (baix elèctric), i Dan Arisa (bateria i percussions). Tot i això, el públic de la sala no es trobarà cançons fidels a les del disc. Martínez assegura que, al ser format trio, han simplificat els instruments que apareixen gravats al disc i els han donat la volta. «Al disc hi ha un piano i una sèrie d’instruments de corda que avui no hi seran». Explica que han desmuntat i reconvertit els temes, i s’han adonat que funcionaven també molt bé així, per dur-los al directe.
