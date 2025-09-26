Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sergio Dalma publica ‘Entre tú y mil mares’, el primer avançament del nou disc ‘Ritorno a Via Dalma’

L’artista estrena el 14 de novembre el nou àlbum amb la reinterpretació d’autors italians

Sergio Dalma durant el concert a l'Auditori del Fòrum

Sergio Dalma durant el concert a l'Auditori del Fòrum / Jordi Borràs

ACN

Barcelona

Sergio Dalma ha presentat aquest divendres el primer avançament del nou àlbum ‘Ritorno a Via Dalma’. El 23è disc de l’artista es publicarà el 14 de novembre. Abans d’aquesta data, però, s’ha publicat el senzill ‘Entre tú y mil mares’. La cançó forma part d’un projecte que porta al present algunes de les cançons dels autors italians més populars. En aquesta ocasió, es tracta d’un tema compost per Biagio Antonacci que és icònic en el repartiment de Laura Pausini. Dalma reinterpreta la cançó amb producció de Pablo Díez i Alex Perea, que s’actualitza al mateix moment que manté l’ADN inicial. També s’ha fet un videoclip que presenta la vida de dos adults que volen deixar enrere un gran amor.

El nou disc arribarà 15 anys després de la publicació de ‘Via Dalma’, l’àlbum amb què Sergio Dalma va interpretar en castellà algunes de les cançons italianes del nostre temps. El disc va superar les 300.000 còpies venudes.

Amb ‘Ritorno a Via Dalma’, Dalma recupera l’”energia” i el “vitalisme” d’aquell disc amb temes d’autors contemporanis com Nek, Zucchero o Laura Pausini i la reinterpretació de cançons clàssiques com  ‘Parole, Parole’, de Mina.

