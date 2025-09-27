ENTREVISTA | Sílvia Catalán i Elena Crespi Sexòlogues
«Hem d’educar sexualment des que canviem els bolquers»
El sexe és avui en dia per tot arreu però l’educació sexual encara té moltes llacunes, apuntes les autores del llibre «I ara què li dic?», que reivindiquen la qualitat per sobre de la quantitat i el respecte als altres
La psicòloga Elena Crespi i la sexòloga Sílvia Catalán han publicat "I ara què li dic?" (Eumo), un llibre pensat per als pares que es troben davant de preguntes incòmodes. Dimecres passat el van presentar a la biblioteca de Cal Gallifa, a Sant Joan de Vilatorrada.
"I ara què li dic?"
Sílvia Catalán i Elena Crespi
Eumo Editorial
18,50 euros
180 pàgines
Sexualitat
Els pares i les mares dels adolescents d’avui per als qui han escrit el llibre no són una generació formada en l’educació sexual?
Sílvia Catalán: A les persones que estem criant ara, evidentment, no se’ns va sancionar com als nostres pares, però anàvem molt perduts. Vam aprendre una educació sexual plena de tabús i de molts silencis. I no tenim referents que ens hagin ensenyat com fer-ho.
La propera generació, doncs, no hauria de necessitar el llibre?
Elena Crespi: En un món ideal, ... L’educació sexual no deixa de ser educació per la vida. És a dir, necessitem unes habilitats tant personals com relacionals per vincular-nos, i en el cas de la sexualitat per relacionar-nos sexualment. Si no tens unes bones habilitats, no et respectes a tu, no respectes els altres, sexualment no et respectaràs a tu, no respectaràs als altres.
El sexe és vida.
S.C.: El drama de l’educació sexual és que està de moda, però no s’ha fet, i quan es fa no es fa del tot bé. Encara s’assimila molt l’educació sexual al tema reproductiu, molt biològic, i nosaltres anem més enllà, és una educació sexual basada molt en la diversitat, en el respecte. Per exemple, el tema de la menstruació, se’n parla molt a les famílies, però llavors ens quedem aquí. És fantàstic que coneguis el teu cos i com menstrues, però, i quan et vincules amb altres persones? Aquí fallem, i passa perquè la nostra generació no està ben educada en tot això.
Cal esperar que ens preguntin o els pares s’han d’anticipar i parlar de sexe als seus fills?
S.C.: Depèn de la canalla, perquè hi ha qui està molt predisposat a parlar i a escoltar i pregunten molt, i són molt curiosos, i hi ha canalla que no pregunten mai. Hi ha d’haver un entremig. A vegades ens imaginem la conversa sobre la sexualitat com ‘La gran conversa’. Però no cal. Si es fa amb naturalitat, aquesta conversa anirà sorgint, sense massa preocupacions, però si hem d’esperar que la canalla pregunti, igual ens plantem que la canalla té setze anys i no ha preguntat mai. I llavors no cal que li expliquis com es fan els bebès perquè ja ho sabrà. Haurà vist moltes coses i haurà consumit molt sexe de ficció.
E.C.: I possiblement serà un sexe gens positiu.
S.C.: S’haurà educat amb el que s’haurà educat. Hi ha d’haver una mena d’anticipació, però ha de ser des del moment que li canviem els bolquers a la canalla. En el moment que tu anomenes les parts genitals i li dius ‘t’estic netejant el penis’, ‘t’estic netejant la vulva’, o li dius, quan ja és una mica més gran, ‘quan et dutxis recorda que el penis s’ha de netejar d’aquesta manera’ ... tu ja estàs normalitzant que hi ha una sexualitat, que hi ha algú amb qui es pot parlar.
Ara mateix tenim un col·lectiu jove molt desubicat, perquè reben missatges molt contradictoris
Hi ha un dia que vas en cotxe i la teva filla de vuit anys et pregunta què és un homosexual.
E.C.: La reacció que tinguis en aquest moment també dirà molt què tens tu dins el cap. Recordo una mare que en una xerrada em va dir que no li havia explicat encara al seu fill d’onze anys què és l’homosexualitat. I vaig pensar: ‘què et penses tu que és l’homosexualitat com per haver-ho d’amagar?’.
Tenim sexe per tot arreu?
E.C.: Potser el moment de la història en què n’hi ha més, però mal explicat, mal digerit, mal tot. I alhora les eines de divulgació estan més globalitzades i arriben a tot arreu. És un moment de molta sexualització, però d’una forma molt hipòcrita. S’enalteix moltíssim. I si no tens sexe sembla que ets un pringat, si no folles amb 15 anys és que vas tard, quan et divorcies sembla que t’ho has de follar tot, fer tot el que no has fet en vint anys. Hi ha tota aquesta pressió per vincular-nos sexualment, però alhora l’educació sexual continua a les beceroles.
S.C.: És una sexualitat que es comptabilitza amb la quantitat, un munt de parelles sexuals, un munt de pràctiques sexuals, un munt de joguines sexuals, ... però ningú està educant en què tot això també mou les emocions. Potser toca prioritzar una mica més la qualitat. Crec que ara mateix tenim un col·lectiu jove, adolescent, molt desubicat, reben missatges molt contradictoris.
Subscriu-te per seguir llegint
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?