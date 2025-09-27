El Clam projectarà «Los Domingos», film guanyador del Festival de Sant Sebastià
La projecció d’aquest llargmetratge se celebrarà aquest dijous vinent, 2 d’octubre
La història d’una jove que trasbalsa la seva família quan anuncia que es planteja fer-se monja ha guanyat aquesta nit la Concha d’Or del Festival de Sant Sebastià i, abans no arribi a les sales comercials, es podrà veure al Clam. El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que tindrà lloc a Manresa i Navarcles entre el 17 i el 26 d’octubre, serà així l’amfitrió privilegiat de Los Domingos, una cinta escrita i dirigida per Alauda Ruiz de Azúa.
L’anunci, que s'ha fet públic per l’organització del Clam, després de la gala del certamen donostiarra, suma un nou atractiu al festival bagenc, que dies enrere va avançar la projecció en una sessió especial de la pel·lícula que enguany es va endur la Palma d’Or a Canes, Un simple accident, del represaliat director irania Jafar Panahi.
La projecció d’aquest llargmetratge se celebrarà aquest dijous vinent, 2 d’octubre, a Bages Centre de Manresa, en una vetllada prèvia al certamen durant la qual es donarà al conèixer tota la programació de l’edició de 2025.
Los domingos està protagonitzada per Blanca Soria, Patricia López Arnáiz, Miguel Garcés, Juan Minujin, Manel Rivera i Nagore Aramburu. La cinta exposa el daltabaix que provoca la decisió de l’Ainara, una noia de disset anys, d’abraçar la fe de Crist i voler ser monja, en un moment en què el seu entorn li pregunta quina carrera universitària vol estudiar.
De la gran acollida que està tenint aquest film en parla també el fet que, hores abans de la gala, va ser guardonat amb el Premi Feroz Zinemaldia que concedeixen els periodistes especialitzats que cobreixen el festival.
