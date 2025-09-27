La companyia berguedana Munt d’Arts estrena «El Gran Showman»
El grup escènic s’ha encarregat d’adaptar el guió de la pel·lícula pel format teatral
Les cançons també s'han arranjat per cantar-se en català
Gairebé 50 persones entre bambolines i a dalt l’escenari, més d’un any i mig de preparació i amb un pressupost que arriba als 5.000 euros. Aquest esforç és el que hi ha al darrere de El Gran Showman, el nou muntatge de la companyia berguedana Munt d’Arts que s’estrena aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Berga. Es tracta d’una adaptació literal de la pel·lícula, traduïda al català. «Hi ha algunes escenes que hem hagut d’eliminar perquè no és el mateix fer-ho amb càmeres que a dalt l’escenari», explica la directora de la companyia, Montse Tristany. Tot i això, assegura que el format final és «tot un èxit». Pel que fa a les cançons, afegeix que també han estat produïdes en català: «Ha estat una gran dificultat, però hem aconseguit que sonin igual que en llengua original».
Munt d’Arts fa anys que aposta pels musicals, un gènere que, a més d’interpretació, requereix cantar i ballar. Segons Tristany, això els ha permès «assolir un nivell molt digne». El cos d’actors d’aquesta producció està format per una vintena de nois i noies, majoritàriament d’entre vint i trenta anys, però l’equip total arriba a la cinquantena de persones, entre tècnics, productors, professors de cant i ball, apuntadors i ajudants.
El vestuari és un dels elements més destacats de l’obra. «Hi ha personatges que porten cinc o sis vestits diferents, i els que menys, en porten tres», diu Tristany. Tot plegat ha fet créixer la despesa fins als 4.000 o 5.000 euros. «Si una obra de teatre la pots fer amb mil euros, un musical amb aquestes dimensions no el pots fer amb el mateix pressupost».
La directora també explica el motiu de l’elecció del títol: «Grease, per exemple, era buit, tant de guió, com de valors. En canvi, aquest parla de somnis, de diversitat, d’inclusió, i de la superació d’un mateix».
La companyia es finança gràcies a la venda d’entrades i a les actuacions que fan arreu de la comarca. Per a l’estrena d’aquest cap de setmana a Berga ja s’han venut prop de 500 localitats. Les entrades continuen disponibles a través de la pàgina web entradium.com o bé a taquilla abans de la funció.
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Cinc santuaris del pa: les fleques de la Catalunya central per als panarres
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?