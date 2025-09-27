El Konvent mostra el treball de deu artistes de l’altra riba del Mediterrani
Avui dissabte se celebra al centre cultural de Cal Rosal una jornada oberta al públic per presentar els projectes de creadors de Síria, Algèria, Tunísia i el Liban que hi han fet residència dins del programa Mediterrani Expandit
Deu artistes de la riba sud del Mediterrani presentaran avui els seus projectes al Konvent en la jornada de cloenda de la residència de dues setmanes que han dut a terme en el polifacètic centre cultural de Cal Rosal, dins el marc del programa Mediterrani Expandit. La iniciativa de Severine Sajous, Rosa Cererols, Anna Bosch Mirapeix i Yamina Tarbai vol propiciar «una mirada diferent» a les narratives europees hegemòniques.
«Volem donar-li la volta al mapa», explica Tarbai. La cartografia ens ha presentat sempre la Mediterrània en un sentit horitzontal, però l’artista Sabine Réthoré va dibuixar un mapa del mar i els territoris costaners de forma vertical, que situa les dues bandes en un pla d’igualtat visual. L’autora francesa planteja així una cartografia de la qual en són absents les fronteres i aquell imaginari que li és associat com els passaports.
El col·lectiu Mediterrani Expandit va fer una convocatòria per trobar artistes «del Magrib i l’Orient Mitjà» per oferir una residència de quinze dies. «Havien de ser autors amb projectes ja avançats», afegeix Tarbai. El primer problema era donar-se a conèixer i trobar la manera de divulgar la proposta a l’altra banda del mar. Es buscaven «altres veus» i fent xarxa la iniciativa va rebre nombroses respostes, de les quals van sortir les onze escollides, del Líban, Síria, Tunísia, Algèria i el Marroc, si bé l’artista d’aquest país no va poder acudir.
El Konvent obre nous fronts
El projecte Mediterrani Expandit és una nova mostra de la vocació del Konvent d’interrogar la creació artística des de tots els punts de vista possibles. Les residències dels artistes procedent del Magrib i l’Orient Mitjà han aportat una nova mirada a la realitat dels països del Mediterrani.
La jornada començarà avui a les 12.30 h al Konvent amb un vermut musical amenitzat per Zeda & Cat Gabal. Dues hores després es farà un dinar bufet amb delícies de diverses tradicions gastronòmiques dels països mediterranis. A partir de les 17 h es farà un recorregut pels diferents espais del Konvent intervinguts pels artistes, que presentaran les seves obres.
El tram final de la jornada començarà amb un sopar marroquí (21 h), que continuarà amb la projecció de cinema experimental projectat i intervingut per Edu Filippi, acompanyat d’un viatge sonor de David Dorado (22.30 h). El fi de festa el posarà el set musical d’Ildu i DJ Nessym. Les activitats són gratuïtes i obertes al públic, tret del dinar, que s’ha de pagar (les reserves es poden fer a la pàgina web del Konvent).
Les vuit propostes visuals i una de sonora van a càrrec de la fotògrafa algeriana Wafaa Soltane, l’artista visual libanesa Yasmina Hilal, la narradora visual libanesa Ghinwa Daher, l’artista interdisciplinària ghenwa (noiré) abou fayad, l’artista visual i fotògraf tunisià Walid Ben Ghezala, el cineasta i artista visual libanès Nader Bahsoun, l’artista libanès Ayman El-iskandarani, el narrador d’històries sirià Hussam Halawa, el facilitador cultural Paul (Boulos) Saab i el Dj i productor Nessim Zghidi. «Tots els treballs parlen molt en primera persona i tracten la manera com els afecten les situacions que viuen als seus països», apunta Tarbai: «tenen en comú tots ells que aborden les vivències personals i les situacions polítiques».
