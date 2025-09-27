Què li has de respondre al teu fill quan et pregunti com es fan els nens
La sexòloga Sílvia Catalán i la psicòloga Elena Crespi van presentar a Sant Joan de Vilatorrada el llibre per a pares i mares que convida a abordar la sexualitat des de la naturalitat i sense fugir d’estudi
«Em sembla que he violat una noia». La sexòloga Sílvia Catalán no oblidarà mai aquell moment. «Va ser molt impactant, estava fent una xerrada en una classe de tercer o quart d’ESO», recorda: «explicava que el sexe ha de ser divertit i no podem obligar ningú a tenir-ne. Vaig preguntar-los: ‘si obliguem algú a tenir sexe, això que és?’. I un va dir, ‘una violació’. Val, perfecte. Els explicava que si tu estàs obligant una persona, o no t’assegures que aquesta persona ho vulgui, ... i tal. I, de cop, un nano va aixecar la mà i em va dir ... encara se’m posen els pèls de punta ... ‘jo he violat una noia’. Ho va dir davant de tothom, es va fer un silenci sepulcral».
La Sílvia Catalán i la psicòloga Elena Crespi signen un llibre que vol resoldre dubtes i que s’adreça els pares i les mares amb respostes a preguntes incòmodes, tal com indica el subtítol de l’obra «I ara què li dic?» (Eumo Editorial). Dimecres el van presentar a Sant Joan de Vilatorrada en un acte organitzat per la llibreria El racó de les paraules a la biblioteca Cal Gallifa.
Posem pel cas que una criatura li pregunta al seu pare si ell també fa sexe. Què li ha de dir? «Això pregunta-ho a ta mare», acostuma a ser el tòpic recurrent. Per evitar respostes que fugen d’estudi i moments de manifesta incomoditat, les autores aborden l’educació sexual des d’un punt de vista ampli. «És normal que la canalla tingui curiositat», expliquen en el llibre sobre la pregunta apuntada: «cal trobar les paraules que et facin sentir còmode, però que donin algun tipus d’explicació a la teva criatura». Alhora, però, «hem de deixar clar que la intimitat és la intimitat; per tant, no li explicaràs amb tot detall com és la teva vida sexual individual o compartida».
El grau d’incomoditat pot assolir cotes més altes d’estupefacció. Un dels capítols del llibre és «Hi ha una nena que em toca el penis per fer-me enfadar, què faig?». Com es respon a això? «Segurament és tan molest que et prenguin un retolador com que et toquin els genitals (possiblement la intencionalitat és semblant). Això no impedeix que la canalla sàpiga que això de ‘tocar els genitals’ té un caire una mica més divertit», diuen les autores. Per tant, cal «agrair-los la confiança» d’explicar una cosa així, dir-los que «no han fet res dolent, que qui no pot tocar sense permís (i menys les zones íntimes) és l’altra persona» i «fer-los evident que poden dir-li a l’altra que no els agrada que els faci això i, fins i tot, decidir no jugar-hi».
Quines són les preguntes que més fan els pares? «Hi ha una preocupació per quan començaran els fills a compartir sexualitat amb algú», explica Crespi, «i necessiten saber com ho poden retardar al màxim». També hi ha «hi ha una preocupació molt gran perquè no passi res a les seves filles».
Catalán afegeix que «cada cop em trobo més amb mares de nens que estan molt preocupades per saber com fer-ho perquè el seu fill no sigui un agressor, i penso que anem bé. Hi ha molta preocupació per la part violenta i dolenta de la sexualitat».
Entre les preguntes més usuals hi ha tòpics clàssics com «la mitjana d’edat de les primeres relacions», anota Catalán: «és divertit quan et diuen que els seus fills no ho han fet, que encara són molt innocents, però és que des de la innocència també es fan coses». En aquest sentit, Crespi recorda «una senyora que em va dir que creia que el seu fill de tretze anys encara no s’ha començat a masturbar. La resta dels pares es morien de riure. Hi ha gent que viu molt en aquesta bombolla d’innocència, i en el fons això diu molt de quina mirada tenim sobre la sexualitat, perquè si estàs esperant a endarrerir el moment en què la teva canalla començarà a masturbar-se o a compartir sexe amb algú és perquè creus que allò no és una cosa bona, oi?». Crespi conclou que «potser ens hauria de preocupar que ho facin perquè realment volen i que ho facin en les condicions més saludables possibles».
Tornant a l’edat de l’estrena, una pregunta que «als instituts me la fan molt», anota Catalán: «primer, sempre els dic que el sexe no és només sexe compartit, tu pots començar a tenir sexe quan vulguis amb el teu propi cos; i, segon, no hi ha una edat, vull dir que tu pots començar a tenir sexe als 14, als 15, sempre i quan sigui una cosa que a tu et ve de gust».
De fet, afegeix Crespi, «una de les preocupacions dels pares i les mares és tota aquesta part que envolta la sexualitat. Et ve una mare i et diu que ha sentit que en alguns instituts canvien apunts per fel·lacions, i és com ... no dic que en algun lloc no passi, però no és una cosa que faci tothom com qui canvia llaminadures. Hi ha preocupació perquè la política de la por ven molt».
Després de la confessió que ha obert aquest article, Catalán li va preguntar al noi: «com et sents?». I ell va respondre: «jo no volia violar-la». Doncs «ara que ja ho has après, els propers vincles que tinguis han de ser sans. I si segueixes veient la noia, no està de més dir-li que et sap greu». En aquell moment, reconeix, «vaig ser molt conscient que tenim una generació a qui no s’ha explicat què és violar i que violar està malament».
