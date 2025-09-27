El Mercat de Lletres omple Cal Font de llibres i converses literàries
La 14a edició arrenca amb Toni Cruanyes i Jaume Clotet i encara una tarda amb poesia, tallers i espectacles
Igualada respira llibres aquest dissabte 27 de setembre. El 14è Mercat de Lletres de la Biblioteca Central ha començat al matí amb una plaça de Cal Font plena de parades, contes i lectors curiosos. Ahir ja es va escalfar l’ambient amb les activitats de l’Off Mercat, però avui la jornada ha agafat tot el protagonisme amb noms destacats de la literatura i un públic que ha anat omplint els espais de la biblioteca i la plaça.
El periodista Toni Cruanyes ha inaugurat el mercat amb la presentació de La dona del segle, un llibre que rescata les històries femenines de la seva família. Després ha estat el torn de Jaume Clotet, que ha transportat els assistents a un univers d’enigmes i intriga amb La calavera de l’apòstol, en conversa amb Bernat Roca. Alhora, la sala infantil i l’Espai Jove han bullit d’activitats: des de contes en anglès amb Kids&Us i aventures amb còmics de Carla Gràcia fins al taller de cobertes de llibres amb la il·lustradora Marta Bellvehí.
Una tarda de titelles, poesia i manga
La segona part del Mercat arriba carregada de propostes. A 2/4 de 5, la companyia anoienca Príncep Totilau porta a l’escenari de Cal Font l’espectacle de titelles La flor romanial. Poc després, a les 6, hi haurà doble cita: el Club de poesia amb Blanca Llum Vidal a la Biblioteca i, per als joves, el taller de manga a càrrec de Haru Studio. També a la mateixa hora, els més petits descobriran Les bruixes de Roald Dahl amb Lídia Clua a la sala infantil.
El vespre manté el to festiu i literari. A les 7, Blanca Llum Vidal conversarà amb Mercè Badal dins el club Va de poesia... Llegim?, i a les 8 de la tarda el colofó final arribarà amb l’espectacle Àngels i dimonis a Montserrat, amb Assumpta Mercader i l’acompanyament al piano de Maria Carretero. Paral·lelament, a la plaça, la revista Narranación enregistrarà en directe el seu podcast amb la participació d’autors i il·lustradors.
Amb tallers, contes, converses i espectacles, el Mercat confirma un any més que és la gran festa de les lletres a l’Anoia.
