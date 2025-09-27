Xavier Ricarte torna a Manresa per fer avui un concert al Teatre Conservatori
El pianista manresà oferirà aquest diumenge el recital "Marcats pel passat", on interpretarà peces del folklore de diversos països europeus
Xavier Ricarte viu a Hamburg, però sovint torna a la seva ciutat natal, Manresa. Aquest cap de setmana ho fa per protagonitzar un concert amb obres de Beethoven, Albéniz, Ginastera, Chopin i Rakmhàninov al Teatre Conservatori. El recital tindrà lloc aquest diumenge, 28 de setembre, a partir de les 12 h, amb entrades a 15 euros (12 euros amb Carnet Galliner i majors de 65 anys, i 6 euros per a menors de 30 anys), a la venda a taquilles i a la web www.kursaal.cat.
El concert de Ricarte porta per títol "Marcats pel passat" i fa un itinerari pel folklore de diversos països fent especial esment en l’evolució experimentada pel nacionalisme musical i en la transformació dels estils. L’actuació del pianista manresà estarà estructurada en dues parts. La primera oferirà una de les sonates de la tercera etapa de Beethoven, que el compositor va escriure quan ja estava totalment sord. Així mateix, Ricarte interpretarà temes de flamenc i cante jondo a través de l’obra de l’autor català Isaac Albéniz, i posteriorment anirà fins a l’Argentina per interpretar repertori d’Alberto Ginastera.
En la segona meitat del concert, el músic bagenc abordarà el lirisme i la riquesa harmònica del romanticisme musical a través de la creació de Frederic Chopin. La cloenda de la matinal al Teatre Conservatori la posarà Xavier Ricarte tocant la 2a sonata del compositor Serguei Rakhmàninov, una de les peces més exigents del repertori per a piano.
