Espectacles
La gala del Festival Màgic de Manresa atrapa un Conservatori ple i entregat
L'acte central en l'edició del retorn del certamen va deixar bocabadat el públic manresà amb trucs variats i il·lusions espectaculars
La pandèmia va tenir un impacte més que negatiu en el sector cultural, sobretot en els espectacles en directe. Tant, que un projecte amb molta tirada com el Festival Màgic, que en la gala del certamen va penjar el cartell de sold out al Teatre Conservatori de Manresa, tot just es recuperava d'ençà de l'edició del 2019. Sis anys, però, que no han desencantat un públic, eminentment familiar, que es va entregar als cinc mags que van demostrar els seus millors trucs i il·lusions damunt l'escenari.
El solsoní Pere Rafart va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a la gala amb l'humor àcid i canalla que el caracteritza i que marida a la perfecció amb els jocs de mans ràpids que planteja damunt l'escenari. El dues vegades subcampió mundial en cartomàgia va imprimir una baralla completa damunt d'un escenari que posteriorment va omplir de confeti groc, i demostrant la seva polivalència va encantar el públic amb ocurrències divertides quan a algú del públic li sonava el telèfon o no seguia l'espectacle.
També va lluir habilitat de cartomàgia el presentador del certamen, el manresà Magic Pol, que amb la seva ajudant Mel Illa i la col·laboració d'en Floffy, el seu os rentador, va convertir un plec d'aquest diari en la carta que havia escollit un nen del públic. Però la gala també va tenir moments de tensió que van mantenir el públic amb el cor a un puny. Sobretot quan va sortir a l'escenari la maga Marina, una il·lusionista que va instal·lar el suspens a l'atmosfera de l'auditori empassant-se fins a cinc fulles d'afaitar que posteriorment va aconseguir treure's de la gola lligades amb un fil.
Talent internacional i emergent
La sisena gala del Màgic també va tenir representació internacional. L'italià Novas va demostrar damunt l'escenari els seus dots de manipulació, fent aparèixer i desaparèixer baralles de cartes que semblaven infinites. Tot, a ritme d'un tango que va deixar amb un pam de nas a petits i grans quan veien sortir de les mans de l'italià una nova carta, gairebé cada vegada amb la zona posterior d'un color diferent.
Encara faltava un dels plats forts de la nit, el que representaven el Magow i la seva ajudant Mireia. L'actual parella de màgia de capçalera del programa Random, de 3cat, va portar a la capital bagenca tres trucs que van deixar bocabadats els assistents. Primer, separant el braç dret de la seva ajudant al ritme del Tetris, i després fent levitar damunt l'escenari una de les joves espectadores que va assistir a la gala. El número final, ambientat en la mítica saga de videojocs Super Mario va fer desaparèixer la Mireia dins d'una de les caixes sorpresa, i la va veure aparèixer de nou caracteritzada del protagonista del joc.
