Xavier Ricarte ofereix un viatge musical i emocional pel folklore de diferents països
El pianista manresà omple el Teatre Conservatori en un concert amb peces de Beethoven, Albéniz, Ginastera, Chopin i Rakhmàninov
"És una sort tocar a casa". Amb aquestes paraules, el pianista manresà Xavier Ricarte ha obert el concert que aquest diumenge al migdia ha omplert el Teatre Conservatori de Manresa amb Marcats pel passat, un recital d’una hora i mitja que ha emocionat el públic amb un viatge musical i emocional pel folklore de diversos països. "La música clàssica està molt connectada amb les emocions d’avui en dia", ha assegurat Ricarte.
Amb la voluntat de transmetre la fascinació que ell mateix sent per la música, el pianista ha intercalat el concert amb breus introduccions de cada peça perquè el públic no es perdés cap detall. Així, ha iniciat el concert amb una de les Sonates de la tercera etapa de Beethoven, "una peça que representa una batalla entre el que sentim i el que pensem", escrita en un moment difícil de la vida del compositor, quan ja estava completament sord.
Del paisatge sonor d'Alemanya ha viatjat a l’Espanya del segle XIX i XX amb Isaac Albéniz. "Amb aquesta obra sentireu l’essència del flamenc, el cante jondo i molta inspiració francesa". Amb les mans pràcticament volant sobre el teclat, ha interpretat una primera peça "d’aire més dansat" que evocava la imatge d’un ball flamenc.
De fet, les explicacions de Ricarte convidaven a crear imatges visuals amb la música. Així, en una de les tres danses argentines que ha interpretat del compositor Alberto Ginastera, es veien representades la tensió i la velocitat d’una persecució en la peça titulada Danza del gaucho matrero. I és que, com assegura el pianista, "la música parla".
Al final del viatge musical, el pianista s’ha endinsat en el romanticisme, un dels estils que més l’identifiquen, amb Frédéric Chopin, amb "una de les seves balades més líriques que va escriure durant la seva estada a França i una altra peça de joventut". La cloenda l’ha posada la 2a sonata de Serguei Rakhmàninov, una de les obres més exigents del repertori pianístic, "que representa un viatge interior, de la baixada als inferns fins a un segon tema més angelical que aporta esperança".
Amb una última peça de Chopin, Ricarte ha posat punt final un concert que s’ha convertit una autèntica lliçó de música i que ha acabat amb el públic aplaudint dempeus.
