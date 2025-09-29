Mondiacult
Dos de cada cinc artistes han perdut ingressos per la IA generativa, segons la Unesco
Només el nou per cent creu que els seus drets econòmics i socials estan ben protegits
EP
Un 38% dels artistes enquestats per la Unesco han afirmat haver patit una disminució dels seus ingressos a causa de la Intel·ligència Artificial (IA) generativa. Així ho ha revelat l’Informe mundial de la Unesco sobre Polítiques Culturals, que s’ha presentat aquest dilluns en el marc de Mondiacult 2025 al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). L’estudi es basa en més de 1.200 informes nacionals i locals presentats entre 2019 i 2024 i ha traçat com els països estan impulsant la cultura a través de polítiques públiques.
A aquesta qüestió ja hi ha fet referència el subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, durant l’obertura de la Conferència, quan ha assegurat que "un de cada quatre artistes al món, o quatre de cada deu, declara haver patit ja una pèrdua d’ingressos vinculada a la IA generativa".
L’informe assenyala que és "essencial" garantir la protecció efectiva dels drets dels creadors i el pagament per l’ús de les seves obres a l’entorn digital, per preservar-ne el valor, la integritat i la sostenibilitat.
Tot i que reconeix que aquestes eines poden ajudar els professionals de la cultura en algunes tasques monòtones, també adverteix de la preocupació per la "substitució de llocs de treball i competències, la pèrdua d’ingressos, els biaixos, la diversitat cultural i lingüística i la sobirania de les dades".
Drets protegits
L’informe també ha posat de manifest que, actualment, "només" el 9% dels artistes tenen la sensació que els seus drets econòmics i socials estan ben protegits a escala mundial.
En aquest sentit, indica que el 60% dels països disposen de lleis de salari mínim aplicables als artistes, però que "la seva aplicació continua sent escassa", i només el 22% de les ONG enquestades confirmen que aquest salari mínim s’aplica de manera efectiva al sector artístic.
Riscos econòmics
Segons l’informe, la Intel·ligència Artificial "planteja riscos econòmics importants per als artistes en reduir-ne els ingressos, afeblir la protecció dels drets d’autor i augmentar la inseguretat laboral".
Pel que fa a l’impacte de la IA generativa en l’ocupació, la proliferació d’eines capaces de dur a terme tasques relacionades amb la generació d’imatges, l’escriptura o la producció musical "està provocant una pèrdua important de llocs de treball en les indústries culturals i creatives".
Reduir la pèrdua de llocs de treball
Per reduir aquesta pèrdua i facilitar una transició justa, l’informe defensa que és "crucial" millorar les competències dels professionals de les indústries culturals i creatives en l’ús de la IA.
"El resultat de dotar els professionals d’aquests àmbits dels coneixements especialitzats necessaris per desenvolupar-se eficaçment amb les tecnologies d’IA pot ser garantir que se n’aprofitin els avantatges i se’n mitigui els riscos potencials", insisteix el document.
Fonts d’ingressos tradicionals
L’auge de la IA generativa "també amenaça les fonts d’ingressos tradicionals de les indústries culturals i creatives", i, segons la normativa vigent, els creadors audiovisuals podrien patir una caiguda d’ingressos del 21% d’aquí al 2028, que podria arribar al 24% en el cas dels músics.
Aquesta situació es deu a la "competència deslleial entre els continguts generats per la IA i els creats per éssers humans", així com a l’absència de mecanismes que garanteixin una remuneració equitativa per l’ús d’obres protegides per drets d’autor en els productes de la IA.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament