Bages Centre projectarà el documental del nou disc de Taylor Swift
La cinta s'estrena divendres arreu del món, el mateix dia que es posa a la venda el dotzè disc de l'artista, "The life of a showgirl"
El complex multicines Bages Centre de Manresa se suma a la gran festa mundial de l'estrena del film "The Official Release Party of a Showgirl", que acompanyarà aquest divendres el llançament a escala planetària del nou treball de Taylor Swift, "The life of a showgirl", el dotzè de la seva discografia. Les projeccions d'aquesta cinta de tall documental, on s'estrenarà el videoclip "The Fate of Ophelia", tindran lloc el divendres 3 d'octubre, a les 22 h, i el dissabte 4 i el diumenge 5 a les 20 h. Les entrades s'han de posar a la venda al llarg del dia d'avui, han explicat des de Bages Centre.
"The life of a showgirl" és el disc que més recursos en promoció ha disposat en tota la carrera de Taylor Swift, l'artista més escoltada del món per volum de vendes d'àlbums i descàrregues digitals. Aquest nou llarga durada conté dotze temes i inclou sengles homenatges a Elizabeth Taylor, en una cançó homònima, i George Michael, en la peça "Father Figure". En la cinta que s'estrena avui arreu del món, de 89 minuts de durada, i de la qual no han transcendit gaires detalls, es creu que es farà un repàs a les cançons del disc i es revelaran detalls inèdits de l'Eras Tour, una gira que va dur Swift arreu del món.
La cantant va ser notícia fa unes setmanes per l'anunci del seu casament amb el jugador de futbol americà Travis Kelce, que juga als Kansas City Chiefs de la NFL. Prèviament, Swift va sortir amb l'actor Joe Alwyn, una relació que podria estar al darrere del videoclip esmentat amb ressons hamletians.
