Estrena teatral
El Gran Showman triomfa a Berga
La companyia berguedana Munt d'Arts va estrenar l'obra aquest dissabte dia 27 de setembre al Teatre Municipal de Berga
Redacció
Nou-cents espectadors va aplegar «El Gran Showman» al Teatre Municipal de Berga, en les representacions de dissabte i diumenge passats, cosa que va convertir aquest musical del grup escènic Munt d’Arts en un veritable èxit de públic i en un desafiament artístic superat amb nota per aquest grup de teatre aficionat especialment dedicat als musicals.
La història comença, progressa i acaba amb moments espectaculars de tota la companyia, i en aquest camí podem veure la intimitat familiar de Phineas T. Barnum (El Gran Showman), la delicadesa de dues veus ben empastades en perfecte equilibri, el ritme frenètic dels personatges del circ, la incomprensió cap a totes aquelles persones que, aparentment, són diferents com ara la dona barbuda, o la irrupció d’una fugaç estrella operística... Cançons, coreografies i diàlegs molt ben trenats, que van rebre per part del públic entusiastes aplaudiments.
La representació de diumenge va acabar amb la directora Montse Tristany agraint l’esforç i la dedicació de l’equip artístic, escènic i tècnic que han fet possible aquest veritable repte per la companyia.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament