Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Estrena teatral

El Gran Showman triomfa a Berga

La companyia berguedana Munt d'Arts va estrenar l'obra aquest dissabte dia 27 de setembre al Teatre Municipal de Berga

Estrena de l'espectacle El Gran Showman a Berga aquest cap de setmana

Estrena de l'espectacle El Gran Showman a Berga aquest cap de setmana / Ignasi Pascual

Redacció

Berga

Nou-cents espectadors va aplegar «El Gran Showman» al Teatre Municipal de Berga, en les representacions de dissabte i diumenge passats, cosa que va convertir aquest musical del grup escènic Munt d’Arts en un veritable èxit de públic i en un desafiament artístic superat amb nota per aquest grup de teatre aficionat especialment dedicat als musicals.

La història comença, progressa i acaba amb moments espectaculars de tota la companyia, i en aquest camí podem veure la intimitat familiar de Phineas T. Barnum (El Gran Showman), la delicadesa de dues veus ben empastades en perfecte equilibri, el ritme frenètic dels personatges del circ, la incomprensió cap a totes aquelles persones que, aparentment, són diferents com ara la dona barbuda, o la irrupció d’una fugaç estrella operística... Cançons, coreografies i diàlegs molt ben trenats, que van rebre per part del públic entusiastes aplaudiments.

La representació de diumenge va acabar amb la directora Montse Tristany agraint l’esforç i la dedicació de l’equip artístic, escènic i tècnic que han fet possible aquest veritable repte per la companyia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  2. El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
  3. Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
  4. Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
  5. Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
  6. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
  7. Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
  8. Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament

La nova consola de Sony: descobreix tots els detalls de la PS6

La nova consola de Sony: descobreix tots els detalls de la PS6

Investiguen una agressió homòfoba en grup a Igualada

Investiguen una agressió homòfoba en grup a Igualada

Ocampo deixa de ser seleccionador de Txèquia: «És apropiat acabar ara aquesta etapa»

Ocampo deixa de ser seleccionador de Txèquia: «És apropiat acabar ara aquesta etapa»

Juanma Moreno diu que hi haurà avançament electoral a Andalusia si Sánchez convoca generals

Juanma Moreno diu que hi haurà avançament electoral a Andalusia si Sánchez convoca generals

La farmàcia sortirà al carrer dimecres i dijous a Manresa

La farmàcia sortirà al carrer dimecres i dijous a Manresa

Imatges de la renovació de Marc Bernal pel FC Barcelona fins al 2029

Imatges de la renovació de Marc Bernal pel FC Barcelona fins al 2029

El Gran Showman triomfa a Berga

El Gran Showman triomfa a Berga

Una inspecció a un 'grow shop' d’Igualada destapa droga preparada per al consum

Una inspecció a un 'grow shop' d’Igualada destapa droga preparada per al consum
Tracking Pixel Contents