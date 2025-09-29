Mondiacult clama contra el genocidi a Gaza i defensa la cultura com a «antídot contra l'autoritarisme i l'odi»
El president espanyol obre ela cimera amb el poema d'un poeta palestí que demana el cessament dels bombardejos: "No cal dir res més"
Ramón Vendrell
Elements inspirats en matalassos, xarxes i sacs de terra, així com abundant vegetació, reben els assistents a Mondiacult 2025, la Conferència Mundial sobre Polítiques Culturals i Desenvolupament Sostenible de la UNESCO que té lloc des d'aquest dilluns i fins dimecres al Centre de Convencions Internacional del Fòrum de Barcelona. El disseny arquitectònic de Lluís Alexandre Casanovas Blanco + Murray (Paula Chalco) fa referència a com s’ha protegit tradicionalment el patrimoni cultural en guerres, mentre que la vegetació és aliada de l’arquitectura contra el canvi climàtic. Més de 160 delegacions ministerials de tot el món perfilen a la capital catalana les polítiques culturals globals dels pròxims anys i, sobretot, consensuen una declaració que reclami a l’ONU el reconeixement de la cultura com a objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) independent en l’Agenda post-2030. Aquest és, d’entrada, l’objectiu principal de la cita.
Ni neutral ni indiferent
Pedro Sánchez ha estat l’últim a intervenir en la cerimònia d’inauguració. El president del Govern ha defensat que la cultura "mai no pot ser neutral ni indiferent", i ha afegit: "Els qui li demanen a la cultura que es limiti a entretenir obliden que la cultura és, per damunt de tot, compromís amb la llibertat, la dignitat, la memòria i, sobretot, la pau". Sánchez ha recitat uns versos del poeta palestí Marwan Makhoul: "Per escriure una poesia que no sigui política / he d’escoltar els ocells / però per escoltar els ocells / els bombardejos han de cessar".
El també secretari general del PSOE s’ha congratulat que a Mondiacult 2022 la cultura fos declarada un bé públic global i ha animat aquesta edició a impulsar-la com a "dret i no privilegi" i a pressionar perquè tingui un "rol central" en l’agenda internacional del futur immediat.
Ovació a Palestina
La cerimònia ha començat amb el poema Blanco d’Octavio Paz en la veu enregistrada de l’autor difunt, amb imatges de Frederic Amat i música de Pascal Comelade. Ha estat un homenatge a Mèxic, on s’han celebrat les dues edicions anteriors de Mondiacult (1982 i 2022). A partir d’ara, la cimera serà quadriennal, amb Riad (Aràbia Saudita) com a seu el 2029.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha donat la benvinguda a les més de 160 delegacions, "especialment" a la de Palestina, on, ha remarcat, Israel comet un "genocidi". Ovació atronadora. Urtasun ha lamentat que el seu homòleg palestí no hagi pogut assistir perquè la frontera de Gaza és tancada, i ha demanat a la representació palestina: "Transmeteu al vostre poble la solidaritat i el suport dels espanyols i del Govern d’Espanya". Ha reivindicat la cultura com a "eina profundament política i de transformació social" que "no pot romandre al marge del que passa". Mondiacult, ha dit, treballarà perquè la cultura esdevingui un "eix estratègic" de les polítiques públiques. Ha conclòs amb versos de Res no és mesquí, de Joan Salvat-Papasseit.
Atacs a la cultura
El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha exposat que "els discursos d’odi i aquells que volen societats tancades ataquen sempre la cultura perquè és un pilar de la democràcia i la llibertat".
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat les institucions i els espais de trobada internacionals. "Tenim memòria i sabem què va passar en el passat, entre altres motius, per no disposar de fòrums internacionals com Mondiacult", ha dit. Illa ha exigit que "s’aturi el genocidi del poble palestí per part d’Israel, és una qüestió de pura humanitat". "Palestina simbolitza la derrota del món", ha afegit. Ha receptat cultura com "l’antídot més eficaç" contra "la uniformitat, l’autoritarisme i l’odi".
Indirecta a Espanya?
També hi han intervingut la secretària de Cultura de Mèxic, Claudia Curiel de Icaza, i el subdirector general de Cultura de la UNESCO, Ernesto Ottone, en absència a última hora de la directora general Audry Azoulay. Curiel ha recordat: "Som un estat que ha demanat perdó [als pobles indígenes] per les ofenses passades i amb això ha enfortit la seva democràcia". Potser una indirecta a Espanya. Ottone, per la seva banda, ha descrit la cultura com allò que "ens vincula amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb la nostra història", i que alhora "ens obre a la diferència". "És una manera de viure més intensament, com diu Javier Cercas de la literatura", ha afegit. Per a Ottone, ha arribat l’hora que la cultura deixi de ser la "germana pobra". "Hem de donar a la cultura el lloc que mereix en el debat global", ha marcat com a meta de Mondiacult.
A la cerimònia hi han actuat el duet multilingüe Tarta Relena (canten en català, castellà, llatí, italià, grec clàssic i judeocastellà), Maria Arnal (ara en etapa d’experimentació creativa amb la intel·ligència artificial) i el cantaor Miguel Poveda amb la bailaora Eva Yerbabuena.
Els eixos
Mondiacult 2025 s’articula en vuit eixos temàtics: drets culturals; tecnologies digitals i cultura; cultura i educació; economia i cultura; cultura i acció climàtica; cultura, patrimoni i crisi; intel·ligència artificial i cultura; i cultura i pau. Els dos últims eixos han estat introduïts a petició del Ministeri de Cultura: el primer, per abordar les preocupacions que genera la IA sobre la diversitat cultural, la propietat intel·lectual i l’accés equitatiu; el segon, per destacar el paper de la cultura en els processos de construcció de pau, des d’iniciatives comunitàries fins a la diplomàcia multilateral. En aquest sentit, tant la UNESCO com el Govern d’Espanya consideren que la mateixa celebració de Mondiacult 2025 és "un èxit del multilateralisme".
Els Estats Units no hi han assistit: el país va anunciar el juliol passat la seva retirada de la UNESCO, que serà efectiva a finals del 2026. Israel no forma part de l’organisme.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament