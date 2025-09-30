El circ contemporani torna a Esparreguera amb l’edició més ambiciosa i inclusiva del festival La Palanca
El darrer espectacle programat donarà el tret d’inici als actes de celebració del 175è aniversari de la Colònia Sedó
Àlex Recolons (ACN)
Esparreguera viurà aquest cap de setmana una nova edició de La Palanca, el Festival de Circ Contemporani, que arriba amb una programació “diversa, de qualitat i feta amb el cor” per acostar aquesta disciplina artística a tots els públics. Plenament consolidada després de cinc edicions, l’alcalde del municipi, Juan Jurado, ha destacat que l’edició d’enguany vol ser la “més inclusiva, reivindicativa i ambiciosa”. Sobre aquest darrer punt, ha destacat que l’objectiu és aconseguir omplir per primer cop el Teatre de la Passió amb un dels dos espectacles programats, un d’ells el del mediàtic Wilbur. El darrer espectacle programat donarà el tret d’inici als actes de celebració del 175è aniversari de la Colònia Sedó.
Durant l’acte de presentació de la cinquena edició del certamen, l’alcalde d’Esparreguera, Juan Jurado, ha recordat que La Palanca és una de les poques iniciatives culturals que van néixer en plena pandèmica que han aconseguit consolidar-se i esdevenir referent. Ho ha fet, ha afegit, amb “humilitat” però també amb l’”ambició” d’acostar la cultura a la ciutadania. Enguany el festival compta amb un pressupost de 100.000 euros, el doble que en la primera edició, dels que un 35% els aporta la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
Jurado ha destacat que la d’enguany vol ser l’edició més inclusiva. Amb aquest objectiu s’han programat tallers i espectacles per a tots els públics i col·lectius. Aquest dimarts, per exemple, la companyia valenciana Sargantana Circ Inclusiu ha portat l’espectacle ‘Barri’ al taller ocupacional de Can Comelles, on també hi ha una residència d’avis.
També vol ser una edició plenament reivindicativa per recordar el genocidi que s’està produint a Gaza i exigir el final de la guerra. Aquí, el batlle ha reivindicat més que mai el paper i la importància de la cultura “en un món que es dirigeix a la foscor”. “És més necessari que mai que la cultura ens ompli de màgia i que els artistes puguin despertar consciències sobre les injustícies que ens envolten”, ha afegit.
També vol ser una edició més una "eina dinamitzadora" per al municipi, impulsant la restauració amb el circuit gastronòmic T'Apalanca i implicant el ric teixit associatiu i cultural de la vila.
Programació
La programació oficial del festival s’iniciarà el divendres 3 d’octubre amb una doble inauguració. D’una banda, l’espectacle ’Fargar’, de la companyia Berta Baliu, transformarà la façana del Teatre de La Passió combinant dansa vertical i castells horitzontals, gràcies a la col·laboració dels Castellers d’Esparreguera. D’altra banda, ’L’Escala’, espectacle creat per l’artista local Manolo Alcántara, reunirà grans noms del circ contemporani en una vetllada festiva i multidisciplinària acompanyats per la coral local TheseHarmònics.
Els directors artístics del festival han destacat el risc que han assumit programant aquests dos espectacles que, sense gaire temps per assajar, impliquen moltes persones i tenen un alt nivell de dificultat.
Durant el cap de setmana, el públic podrà gaudir d’una selecció d’espectacles que reflecteixen la riquesa i la diversitat del circ contemporani actual. Dissabte es podrà veure l’espectacle ‘Woow!’, una proposta poètica i sense paraules; ‘Baktana’, una història d’encontre entre un acròbata i un malabarista; o ‘Playground’, en què els espectadors esdevenen part essencial de l’escena.
Dissabte a la nit El Teatre de La Passió acollirà un dels plats forts d’aquesta edició, l’espectacle del mediàtic Wilbur, que presentarà el seu espectacle ‘Fuego salvaje’. Els directors artístics del certamen confien que sigui el reclam que permeti omplir l’emblemàtic auditori per primer cop durant el festival.
El diumenge 5 d’octubre el protagonisme serà per l’univers simbòlic del Petit Príncep i l’esperit creatiu de Joan Brossa amb ‘L’Y-Ansia per volar’; o ‘Entre bous i vaques’, un viatge emocional sobre la memòria i l’oblit a través d’un llenguatge físic i poètic.
La programació de la cinquena edició de La Palanca s’allargarà fins al dissabte 11 d’octubre amb l’espectacle ‘Nüshu’, un homenatge delicat i commovedor al món femení i a la transmissió intergeneracional que es farà a la Colònia Sedó i que servirà també per donar el tret d’inici a la celebració del 175è aniversari del complex industrial.
Els espectacles a l’exterior seran gratuïts i els d’interior tindran preus que van dels 6 als 8 euros, amb diferents descomptes per a joves i gent gran.
