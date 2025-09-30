Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Max Navarro, el concursant d'OT vinculat a Manresa, nominat

La interpretació de "Bye Bye Bye" (NSYNC) que el concursant de Premià de Mar va fer a la gala d'ahir nit no va acabar d'agradar al jurat · El pròxim dilluns 6 d'octubre, el fins ara protagonista de Jan i Júlia del Kursaal, podria abandonar l'acadèmia musical

Max Navarro i Salma són els dos concursats nominats en la gala 2 d'OT

Max Navarro i Salma són els dos concursats nominats en la gala 2 d'OT / Prime Video

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Segona setmana consecutiva que el protagonista de Jan i Júlia del Kursaal, el premianenc Max Navarro, no convenç el jurat d'Operación Triunfo 2025. La setmana passada, en la primera gala de l'edició d'enguany, el concursant es va salvar de la nominació gràcies als seus companys, que no van dubtar a salvar-lo després que els quatre membres del jurat del concurs conformat per Guille Milkyway, Abraham Mateo, Cris Regatero i Leire Martínez el posessin en dubte després de l'actuació que va fer conjuntament amb Salma de Diego (també nominada en la gala d'ahir) de We don't talk anymore de Charlie Puth i Selena Gómez. Ahir nit, però, no va tenir tanta sort.

"Ningú dubte que ets un alumne molt treballador, t'has deixat la pell, però et deixarem en mans del públic i els professors" va comentar-li Leire Martínez en la valoració posterior a l'actuació conjunta amb Guillo i Carlos de Bye, Bye, Bye de NSYNC.

Notícies relacionades i més

Al final de la gala, Navarro juntament amb María Cruz, Crespo i Salma de Diego van quedar a la corda fluja. Els dos primers van aconseguir passar la pasarela gràcies als vots dels professors i dels companys. L'artista vinculat a Manresa i Salma van ser els dos nominats escollits a la gala 2. Els dos concursants lluitaran al llarg de la setmana per tenir una nova oportunitat dins del concurs i evitar l'expulsió, que es farà efectiva el 6 de setembre. Ho faran amb una cançó que ells mateixos han escollit i que es farà pública avui, a les 16 hores, durant el popular 'reparto de temas' de cada setmana.

TEMES

Tracking Pixel Contents