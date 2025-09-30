Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El minut de bronze de Chanel Terrero a la gala 2 d'Operación Triunfo

L'artista d'Olesa de Montserrat va enviar un missatge de suport a María Cruz i Crespo, els dos concursants encarregats d’interpretar el seu tema "Clavaito"

El missatge enregistrat de Chanel Terrero que es va emetre durant la gala 2 d'OT

El missatge enregistrat de Chanel Terrero que es va emetre durant la gala 2 d'OT / Amazon Prime Video

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

La segona gala d’Operación Triunfo 2025, celebrada aquest dilluns a la nit, va comptar amb una sorpresa molt especial per als concursants i per al públic. Chanel Terrero, artista d'Olesa de Montserrat i representant d’Espanya a Eurovisió 2022, va aparèixer en vídeo per enviar un missatge de suport als participants del concurs musical.

Chanel va adreçar unes paraules d’ànim a tota l’acadèmia, però especialment a María Cruz i Crespo, els dos concursants encarregats d’interpretar Clavaito, un dels èxits més coneguts de la cantant juntament amb Abraham Mateo. L’artista els va agrair l’homenatge i els va desitjar sort per a l'actuació. Malauradament, els dos participants van ser nominats pel jurat en les valoracions finals, tot i que es van salvar gràcies als vots dels seus companys i dels professors de l'acadèmia.

L' aparició fugaç de l'artista d'Olesa arriba en un moment clau de la seva carrera: el passat 26 de setembre Chanel va estrenar el seu darrer single, Matahari. “És un tema molt especial per a mi, un dels més importants d’aquesta nova etapa. Per moltes raons...”, va expressar la cantant en la presentació del tema a les xarxes socials, on també va animar les seves seguidores amb un missatge de força: “Seguim lluitant, mamasotas, queda molt. Amb moviment! Amb juntes de veritat, amb discursos que prenguin forma real”.

TEMES

