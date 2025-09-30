Pilar Goñi posa el punt final
La periodista manresana s'ha acomiadat de companys i companyes amb una celebració que culmina una trajectòria de 47 anys en el món de la comunicació
Pilar Goñi, directora general del Grup Taelus, recorda perfectament el dia que va començar a treballar, el 10 d'agost del 1978. "I fins ara", explicava aquesta tarda fent repàs de la seva llarga trajectòria en el camp de la comunicació a Manresa, la seva ciutat. La periodista ha estat homenatjada pels companys de la feina perquè el proper 12 d'octubre no només és el dia del seu sant sinó també la data del 65è aniversari. "Tota una vida", rememorava.
"Estic de vacances i avui a la feina hem fet un comiat perquè ja em jubilo; ara vull descansar", ha comentat Goñi, que ha estat 47 anys al peu del canó. El 1995, va assumir la direcció de la ràdio i la tele i va arribar a assumir la direcció general d'un grup de comunicació amb un grapat de mitjans: en televisió, el Canal Taronja del Bages-Berguedà-Solsonès, el de l'Anoia i el d'Osona-Moianès-Lluçanès, a més de TV Sabadell-Vallès; en ràdio, el grup té Ràdio Manresa, 40 Principals, Cadena Dial i 40 Clàssics, a mé de Ser Osona i 40 Osona; i en el camp de la premsa escrita, la publicació gratuïta Freqüència.
"M'ho he passat molt bé, m'he divertit molt", admet Goñi satisfeta d'una trajectòria professional de gairebé mig segle. "Ara, però, ja toca descansar, la porta de la comunicació queda tancada per sempre", assegura la manresana. "Sempre m'ha agradat el teatre, potser escriuré, estaré amb el voluntariat, ...", afegeix.
Companys i companyes han acompanyat Goñi en un darrer dia de festa, amb un vermut-dinar a la seu del grup a Manresa. "Soc manresana, m'estimo la ciutat i, malgrat que algun cop m'han demanat per marxar, no he fet, sempre he volgut estar aquí", conclou: "ara s'obre un nou camí". El brindis de comiat ha rubricat el final de trajecte d'un referent del periodisme local.
