«El parlar de Manresa» es presenta avui al Museu de Manresa
L'obra estarà disponible a totes les llibreries de la ciutat a partir de demà 1 d'octubre
El llibre té un cost de 18€ i conté un petit glossari de butxaca
Redacció
El llibre «El parlar de Manresa» (Zenobita edicions) sobre la parla manresana es presentarà avui a les set de la tarda a la Sala del Claustre del Museu del Barroc - Museu de Manresa. L’acte consistirà en una conversa entre l’alcalde Marc Aloy Guàrdia, l’autor Jaume Puig Ibáñez i el filòleg Jordi Badia Pujol, pregoner de la Festa Major del 2024 i impulsor de la iniciativa. La periodista Aina Font Torra, directora de Canal Taronja i Ràdio Manresa, en serà la conductora.
El llibre té 134 pàgines, un preu de venda de 18€ i es podrà adquirir a les llibreries de Manresa i a l’Oficina de Tursme de la ciutat a partir del dia 1 d’octubre.
Estructura del llibre
La publicació presenta una estructura en quatre parts: una introducció contextualitzadora, un estudi fonètic dels vocalismes i consonantismes manresans, un anàlisi de la morfologia i la sintaxi, i, finalment, un ampli recull de lèxic i fraseologia organitzat en quinze camps semàntics (cos humà, casa, temps, fauna, oli, vi, etc.). També inclou un glossari de butxaca que permet consultar fàcilment un centenar de mots.L’obra té per objectiu contribuir a preservar i difondre la riquesa dels parlars locals.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament