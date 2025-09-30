Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

«El parlar de Manresa» es presenta avui al Museu de Manresa

L'obra estarà disponible a totes les llibreries de la ciutat a partir de demà 1 d'octubre

El llibre té un cost de 18€ i conté un petit glossari de butxaca

Jaume Gubianes (a l'esquerre) i Jaume Puig, autors del llibre &quot;El parlar de Manresa&quot;

Jaume Gubianes (a l'esquerre) i Jaume Puig, autors del llibre "El parlar de Manresa" / Dani Casas

Redacció

Manresa

El llibre «El parlar de Manresa» (Zenobita edicions) sobre la parla manresana es presentarà avui a les set de la tarda a la Sala del Claustre del Museu del Barroc - Museu de Manresa. L’acte consistirà en una conversa entre l’alcalde Marc Aloy Guàrdia, l’autor Jaume Puig Ibáñez i el filòleg Jordi Badia Pujol, pregoner de la Festa Major del 2024 i impulsor de la iniciativa. La periodista Aina Font Torra, directora de Canal Taronja i Ràdio Manresa, en serà la conductora.

El llibre té 134 pàgines, un preu de venda de 18€ i es podrà adquirir a les llibreries de Manresa i a l’Oficina de Tursme de la ciutat a partir del dia 1 d’octubre.

Estructura del llibre

La publicació presenta una estructura en quatre parts: una introducció contextualitzadora, un estudi fonètic dels vocalismes i consonantismes manresans, un anàlisi de la morfologia i la sintaxi, i, finalment, un ampli recull de lèxic i fraseologia organitzat en quinze camps semàntics (cos humà, casa, temps, fauna, oli, vi, etc.). També inclou un glossari de butxaca que permet consultar fàcilment un centenar de mots.L’obra té per objectiu contribuir a preservar i difondre la riquesa dels parlars locals.

