«El moviment obrer va tornar a aixecar el cap amb la revolta dels burots»
La gran novel·la d’Artés la signa un autor conegut per les seves obres de divulgació científica amb un relat sobre la tradició revolucionària de la localitat bagenca
La divulgació científica era el territori per on s’havia mogut fins ara la vocació d’escriptor de Josep Heras Solà (Artés, 1949). Però les inquietuds de l’autor de títols com "La relativitat a l’abast" i "Del carbó al quàntum" abasten nous horitzons amb "El llarg camí de la revolta", on la coneguda Revolta dels Burots del 1917 és el punt d’arribada d’un relat novel·lat sobre la tradició revolucionària de la localitat bagenca.
"El llarg camí de la revolta"
Josep Heras Solà
Edicions de l'Albí
25 euros / 376 pàgines
Novel·la
Per què s’ha passat a la ficció?
Vaig escriure tres llibres de ciència, però el llibre científic té un mercat delimitat. Soc d’Artés i coneixia el fet històric de la revolta dels Burots. Els historiadors n’han parlat, però no han retrocedit enrere ni han aprofundit en les causes, i vaig creure que era un tema important. Per això vaig fer una novel·la, amb personatges de ficció, que visquessin els fets precedents i la revolta.
Quins precedents?
La lluita social a Artés, contra els Berenguer, els amos de la fàbrica. Començo la història amb la fil·loxera, perquè va provocar un canvi social molt important a Artés. Molta gent, sobretot els rabassaires, van perdre la vinya, es van quedar sense feina i van entrar a treballar a can Berenguer. A Artés ja hi havia hagut una preindustrialització i una vida social important.
On hi ha vida social hi ha el cultiu de la revolta?
Hi ha lectors que em demanen perquè a Artés hi va haver aquesta revolta tan forta i, en canvi, a les colònies del Llobregat, on va treballar tanta gent, no va passar mai res. Ho atribueixo al fet que la colònia era un lloc que començava de zero, un empresari muntava una indústria, amb una sèrie de serveis, l’església, l’escola, el teatre, ... per tenir més o menys contents els treballadors, i la gent vivia molt reclosa i molt tancada, no tenia vida externa. Però a Artés ja hi havia hagut vida social, moviments una mica forts, i això va ser un caldo de cultiu perquè en arribar els Berenguer i aquesta mena de governança basada en el caciquisme, la corrupció i el monopoli, la gent s’anés escalfant.
És prou coneguda la revolta dels Burots?
Diria que no, per la importància cabdal que va tenir. A finals del segle XIX, l’anarquisme començava a treure el cap, hi va haver atemptats com la bomba del Liceu, el del carrer dels Canvis Nous, un altre contra el rei Alfons XIII. Va començar un període de repressió terrible, que va durar molts anys, i això va ser el caldo de cultiu perquè Lerroux fes proselitisme en el món obrer, defensant la gent que estava empresonada. Penso que la revolta dels Burots és la primera manifestació clara que el moviment obrer tornava a aixecar el cap.
Un renaixement?
La revolta va ser al gener i el desembre la UGT i la CNT havien pactat una gran manifestació a Barcelona, la primera que es feia des d’aquesta època anterior que estava comentant, i va tenir èxit. Crec que allà va començar a treure el cap el món obrer i la mobilització un altre cop.
La revolta dels Burots, doncs, transcendeix Artés?
Per això dic que no és una novel·la només per la gent d’Artés, sinó per tothom. Parlo de política, m’agrada la política, i m’agrada situar els fets en contextos amplis.
No se n’ha parlat prou?
Vaig néixer i vaig viure a Artés deu anys. A casa meva, la meva mare hi va anar a fer de mestre el 1931, catorze anys després dels fets, segur que a Artés se’n parlava, doncs a casa no se’n va parlar mai. Jo me’n vaig assabentar quan es va inaugurar la sala 2 de Gener: vaig pensar, com és que no li posen 1 de Gener, per la fira que sempre es fa aquest dia. Però em van dir que la revolta va ser el 2 de gener del 1917 i per això li posaven aquest nom a la sala. Aquí va néixer el meu interès pel tema, fa quinze o vint anys.
Hauria pogut fer una novel·la sobre la revolta.
Fixa’t que la revolta és l’últim capítol. La resta és context econòmic, polític i, sobretot, social. Em vaig inventar una colla que fa tertúlia perquè situar-hi gent de diferents ideologies que tenen l’objectiu comú d’anar contra els Berenguer i millorar les condicions de vida dels artesencs.
Fins on ha estat fidel a la realitat històrica?
Tenia clar que als fets històrics no hi afegiria ni hi trauria res del que diuen els historiadors. Hi ha qui diu que he atacat molt els Berenguer, però no és així, els he atacat tal com han fet els historiadors. Em vaig proposar mantenir el fet històric dins dels límits que van marcar els historiadors. Tota la resta ha estat creatiu. En els agraïments destaco el Josep Girabal, una persona que coneix el poble a fons, i em va ajudar a localitzar llocs, amb perfils de personatges, l’evolució d’Artés, ...
En alguns fets de justícia social hem avançat i en d’altres no tant?
És que estem igual. Abans, el treballador almenys coneixia l’amo i li podia dir que era un malparit a la cara perquè el veia cada dia. Ara no sabem qui són els amos de les fàbriques ni dels negocis ni de res. Si ens emprenyem, ens hem de solucionar el problema nosaltres.
Quines reaccions està tenint?
A Artés, la reacció ha estat extraordinària en tots els sentits. El primer que et diu gent del poble és que desconeixia que en els anys anteriors a la revolta havien passat tantes coses i que, amb la revolta, la situació hagués anat tan enllà. No hi va haver cap mort, però va ser forta, se’n van fer ressò els diaris de Barcelona i, no cal dir-ho, de Manresa.
Va tenir la temptació de continuar i parlar de les conseqüències?
Al final deixo la porta oberta a la segona part ... Però no crec que la faci. En els tres anys següents hi va haver conseqüències importants, però no tan àmplies com per escriure un llibre. Dels tres objectius de la revolta se’n van aconseguir dos, però no es va trencar el monopoli laboral, perquè can Berenguer encara era l’única fàbrica que hi havia després de la revolta. Quan es va assabentar que un grup d’obrers estava muntant una altra empresa, can Berenguer va fer un locaut. Aldarulls, venjances, ... Però després es va acabar el tema.
Subscriu-te per seguir llegint
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament