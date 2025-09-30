El teatre musical s'uneix per Gaza en un concert solidari el 25 d'octubre al Condal
Elena Gadel, Clara Peya, Daniel Anglès o Svetlana participen en l'esdeveniment
ACN
Una quarantena d'artistes del teatre musical català unirà forces en favor de Gaza en un concert solidari que tindrà lloc el 25 d'octubre al Teatre Condal de Barcelona. "Davant la situació de vulneració dels drets humans que es viu" en aquell territori, els professionals han decidit "aixecar la veu", a través d'una iniciativa que servirà per recollir fons a través del projecte 'De Gaza al mundo'. Els actors Elena Gadel, Daniel Anglès o Víctor Arbelo, els músics Clara Peya i Andreu Gallén, els grups Mürfila i Svetlana o ballarins com Aleix Colomer, Aran Vázquez o Guillem Ripoll participaran en l'esdeveniment. També hi col·laboraran la coreògrafa Ariadna Peya i la companyia de dansa contemporània Miquel Barcelona.
L'espectacle comptarà també amb un seguit de cançons interpretades per un cor d'actors cantants de teatre musical. Dirigides per Cisco Cruz, Paula Grande i Nacho Melús (que també participaran com a cantants), una vintena de veus cantaran arranjaments originals creats expressament per a l'ocasió.
Els responsables de la iniciativa asseguren que la proposta ha estat impulsada "des del compromís i la voluntat de mobilització davant la passivitat de governs i organismes internacionals".
Els beneficis del concert es destinaran de forma íntegra a famílies supervivents de Gaza a través del projecte 'De Gaza al Mundo'. També hi haurà l'opció de comprar una entrada 'Fila Zero', és a dir, fer un donatiu per un import més o menys gran comprant una entrada sense seient per tal de col·laborar en el projecte.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Esteve Montero, artista autodidacte: 'Dibuixar em dona els moments de tranquil·litat que necessito