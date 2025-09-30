Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El teatre musical s'uneix per Gaza en un concert solidari el 25 d'octubre al Condal

Elena Gadel, Clara Peya, Daniel Anglès o Svetlana participen en l'esdeveniment

Clara Peya al piano durant l'actuació al Vida Festival

Clara Peya al piano durant l'actuació al Vida Festival / Violeta Gumà

ACN

Barcelona

Una quarantena d'artistes del teatre musical català unirà forces en favor de Gaza en un concert solidari que tindrà lloc el 25 d'octubre al Teatre Condal de Barcelona. "Davant la situació de vulneració dels drets humans que es viu" en aquell territori, els professionals han decidit "aixecar la veu", a través d'una iniciativa que servirà per recollir fons a través del projecte 'De Gaza al mundo'. Els actors Elena Gadel, Daniel Anglès o Víctor Arbelo, els músics Clara Peya i Andreu Gallén, els grups Mürfila i Svetlana o ballarins com Aleix Colomer, Aran Vázquez o Guillem Ripoll participaran en l'esdeveniment. També hi col·laboraran la coreògrafa Ariadna Peya i la companyia de dansa contemporània Miquel Barcelona.

L'espectacle comptarà també amb un seguit de cançons interpretades per un cor d'actors cantants de teatre musical. Dirigides per Cisco Cruz, Paula Grande i Nacho Melús (que també participaran com a cantants), una vintena de veus cantaran arranjaments originals creats expressament per a l'ocasió.

Els responsables de la iniciativa asseguren que la proposta ha estat impulsada "des del compromís i la voluntat de mobilització davant la passivitat de governs i organismes internacionals".

Els beneficis del concert es destinaran de forma íntegra a famílies supervivents de Gaza a través del projecte 'De Gaza al Mundo'. També hi haurà l'opció de comprar una entrada 'Fila Zero', és a dir, fer un donatiu per un import més o menys gran comprant una entrada sense seient per tal de col·laborar en el projecte.

