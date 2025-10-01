El 12è Festival de Pallasses del Circ Cric reivindica la comicitat femenina com a "eina de transformació social"
Hilary Chaplain, Barbara Probst, Jessica Arpin, Marina Barbera i Sue Morrison, entre les protagonistes
ACN
El 12è Festival Internacional de Pallasses (FIP) del Circ Cric reivindica la comicitat femenina com a "eina de transformació social". La trobada anual de referència de la comicitat femenina tindrà lloc del 2 al 5 d’octubre a Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental) amb un centenar de pallasses d’arreu del món, entre les quals Hilary Chaplain, Barbara Probst, Jessica Arpin, Sue Morrison i Marina Barbera. Hi haurà vuit espais d’actuació: el Teatre Pare Casals, Chapikiosque del Circ’Hulon (aparcament rotonda), Teatre sobre Rodes (Plaça Joan Serra), Plaça de la Vila, Casal de la Gent Gran, Teatre Marduix, Escoles Velles i la Carretera.
Enguany actuaran diverses artistes, tant professionals com novelles, procedents de diferents racons de l’Estat i també de l’estranger, de països com Brasil, Estats Units, Argentina, Canadà, Àustria, Dinamarca, Itàlia o França amb noms com Hilary Chaplain, Barbara Probst, Jessica Arpin, Sue Morrison i Marina Barbera.
El festival començarà aquest dijous amb el Brindis d’obertura, un acte on "es remarcarà la importància del riure, l’humor, l’energia i la comicitat que les pallasses tenen el dia d'avui". Seguidament, Maria Solà presentarà 'Fets reals', una tragicomèdia reivindicativa on la pallassa visibilitza les dificultats a què s’enfronten les famílies monoparentals en la societat actual. La primera jornada es clourà amb 'Fuera!', de la Cia. Proyecto María Peligro, un espectacle que mostra el petit món de María Peligro.
Divendres 3, la Cia. Nimú presentarà 'Pausa' a l’espai Teatro Sobre Ruedas, on la Nimú crea situacions absurdes, improvisades, envoltades en un ambient poètic gràcies a l’acompanyament d’un violoncel·lista en viu. Tot seguit, serà el torn d''Ara o mai', de Cridacompany, on la Jur s’inspira "en les seves pròpies experiències, somnis i talents per crear un espectacle musical i circense, híbrid i festiu, que celebra la vida i l’amistat, contra vents i marees", han explicat els organitzadors.
Després, serà el torn de la pallassa americana Hilary Chaplain, que presentarà l’espectacle 'A life in her day', on mostra com les seves creacions es descontrolen a mesura que el públic s’hi uneix, convertint l’experiència en "un viatge salvatge, alhora humorístic i commovedor". Finalment, la vetllada acabarà amb el Cabaret golfo de les 'pedettes a la italiana' que oferirà una selecció de peces curtes a càrrec de Les Pedettes (Vikisuá, Kras i Tita Reme), Serena Vergari, Gaia Matulli, Angela Delfini i Georgia Dell’Uomo.
El gruix de la programació tindrà lloc aquest dissabte amb els espectacles: 'Boom, Flap, Boing: Paraules i sons per a orelles curioses', de Gemma Moll; Combinat 'Tot a punt' amb Angi Amaya, Jessica Arpin, Federica Lacomba i Barbara Probst; 'Davant el dubte, balla!', de Senyora X (Argentina); 'Miss Margherita', de Jessica Arpin (Suïssa/Brasil); 'WOOW!', De Cie. Bruboc (Itàlia) 'Cruu', de Diana Gadish; i 'Ni fú ni fá', de Cia. La Buffa (Extremadura). La vetllada acabarà a ritme de cabaret amb el Cabaret Marta Carbayo, que oferirà una selecció de peces curtes presentades per la cia Maria Solà, amb la participació d'Hilary Chaplain (Estats Units), Rotonda Teatro, Serena Vergari (Itàlia), Anna Confetti, Federica Lacomba (Itàlia), Marina Barbera (Argentina) i CIA. Jimena Cavalletti (Jimena Cavalletti, Lisa Madsen i Laia Sales; Argentina, Dinamarca i València).
L’últim dia del FIP, diumenge, serà el torn de la companyia italiana Bruboc amb 'Woow!' També es podran veure els espectacles 'En construcció' de Gemma Moll; 'C’est pa possible', de Cia. Sempre Arriba, 'La Gràcia de l’Atles', de Quina Gràcia i 'Groviglio', de la companyia Circ’Hulon.
Cursos formatius
Aquest any l’oferta formativa constarà de tres cursos intensius: Introducció al pallasso mitjançant la màscara amb Sue Morrison (Canadà); Comèdia Física, a càrrec de Hilary Chaplain, i Troba les coincidències, de Marina Barbera (Argentina).
