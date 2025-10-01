Un documental, rodat en part a La Seu, relata la vida de Boris I, un estafador que es va autoproclamar rei d'Andorra
La pel·lícula, guardonada en diversos festivals internacionals, s'estrena aquest dijous a la capital alturgellenca
Albert L. Cobo (ACN)
La història de Boris Skossyreff, un home d'origen rus que va aconseguir autoproclamar-se rei d'Andorra, s'ha recollit en un documental dirigit per Jorge Cebrián i produït per l'empresa Qucut. El projecte és fruit de gairebé deu anys d'investigació per part del director, que ha recorregut diversos arxius d'arreu del món. D'aquesta manera, s'han pogut descobrir nous detalls sobre la seva vida i les circumstàncies que van portar aquest home, considerat un estafador, a protagonitzar un episodi tan singular de la història del Principat. La pel·lícula ha estat reconeguda internacionalment amb diversos premis en festivals dels Estats Units, l'Argentina, Espanya i l'Índia, i s'estrena aquest dijous als Cinemes Guiu de la Seu d'Urgell.
El documental ha estat guardonat amb els premis al millor biopic, millor docudrama i millor banda sonora original. També ha quedat finalista o ha rebut el tercer premi en diversos festivals. De fet, a banda d'Andorra, la cinta s'ha projectat en diversos països, entre els quals també hi ha Canadà, Estònia, Letònia, Portugal i França.
El realitzador de 'Boris I, l'estafador que va ser rei', l'urgellenc Albert Cristòfol, explica que el documental relata com el protagonista va haver de fugir de Rússia durant la Revolució de 1917 i els seus viatges per tota Europa, passant per França, Espanya, Portugal i Alemanya. De fet, en la seva parada a la Seu d'Urgell, l'any 1934 a l'antic Hotel Mundial, és on s'hauria proclamat rei d'Andorra. Així, un cop va ser expulsat del Principat, es va establir a la capital alturgellenca i va declarar la guerra al bisbe, acció que va tenir ressò mediàtic als Estats Units.
Una part del rodatge també s'ha fet a l'edifici de l'antiga Ciutadella, situada al nucli de Castellciutat, que es va utilitzar per representar els camps de concentració francesos. El documental també inclou una part de la documentació localitzada en el marc de la investigació feta per Cebrián, a més de nombroses fotografies.
Cristòfol s'ha mostrat molt satisfet amb la rebuda que ha tingut la pel·lícula, que ha esdevingut la producció andorrana de més èxit al Principat i que arribarà a diversos cinemes de Catalunya i de l'Estat. Posteriorment, està previst que a finals de novembre es pugui veure en diverses plataformes audiovisuals i ja de cara a 2026 s'estrenarà en televisió. En el cas de la Seu d'Urgell, a banda d'aquest dijous, també es projectarà durant tot el cap de setmana.
