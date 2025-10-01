CRÍTICA / ART
Ariadna Torres ocupa el buit
L'artista manresana mostra al Casino el resultat final del projecte guanyador del premi biennal de la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central
Joan Villaplana Casaponsa
L’enorme dificultat de la tasca artística és la de penetrar en camins que ningú ha explorat anteriorment. Extreure obra d’una experiència sempre inèdita exigeix risc, prendre decisions sense precedents de forma solitària i molta determinació. Aquesta és una de les principals diferències entre art i artesania.
Ocupació del buit - Ariadna Torres
Espai 7 del Centre Cultural el Casino. Pg. Pere III, 27. Manresa
Fins al 5 d'octubre
Obert de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h
Entrada lliure
Molts recordem haver anat al Molí Paperer de Capellades en una excursió escolar i haver pescat polpa per fer una fulla de paper de cotó amb un formador. Una experiència artesanal màgica que ens transporta a l’antic origen de la transmissió cultural de la qual tots som partícips. Aquest procés va ser inventat a l’antiga Xina on, de vegades, han arribat a fer papers enormes pescant una fulla de diversos metres entre un grup molt gran de persones per poder subjectar-la. Ariadna Torres ha creat pràcticament sola una peça de paper feta a mà de tretze metres per un i mig d’amplada per ocupar el buit d’una sala d’exposicions del Casino de Manresa, proposta guanyadora del premi biennal de la Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central d’enguany a l’haver apostat per la força poètica d’aquest projecte, segons va determinar el seu jurat.
L’origen del paper que ocupa el buit de la sala no és de cotó o de fibres vegetals selectes per aquest propòsit; està fet amb plantes adventícies provinents de solars desocupats de Manresa, les quals popularment es coneixen com a males herbes. Als Jardins de Llum de l’any passat, Ariadna Torres ja va cobrir l’escalinata que puja a la Seu de Manresa amb una instal·lació artística anomenada "Epitafi de les males herbes" en la qual inscrivia, amb lletres luminescents i a cada graó, el nom de més d’un centenar de plantes adventícies que van quedar soterrades al construir aquelles escales al primer puig habitat de la ciutat. Tanmateix, la seva amistat amb les adventícies no parteix d’aquí. A pocs metres de les mateixes escales, anteriorment havia fet un estudi de totes les herbes adventícies de l’hort del convent de les caputxines quan ella i una altra persona es van fer càrrec d’aquell enorme hort d’origen medieval. Davant la impossibilitat de reculturitzar aquella gran extensió amb l’horticultura a la qual estem habituats comptant amb quatre mans, es va proposar conèixer totes les plantes espontànies que hi havien crescut durant el seu abandó i que eren comestibles per retornar a una pràctica recol·lectora prèvia a l’agricultura. Amb una trentena d’elles va fer una recepta d’un farcit vegetal que va ser guardonada amb un premi Eixarcolant 2020.
Al marge de la cultura és on Ariadna Torres busca el ressorgiment de la veritat espontània que les civilitzacions van soterrar. Fa temps que investiga l’elaboració de paper amb herbes adventícies del Cardener per aconseguir fer papers que tenen valor en si, no com a suport de cap transmissió cultural, com podria ser escriure o dibuixar. Es tracta d’un valor que ens transporta al no-res, al buit com a origen de totes les coses, al full en blanc com a potència infinita de creació. En la impressionant instal·lació que es pot veure al Casino, l’espectador pot contemplar la proesa en forma de paper que ha aconseguit fer flotar al mig de la sala. A terra, trobarà centenars de lletres disperses amb les quals pot interactuar, ja que, com ella diu, «potser han caigut del paper, potser ha estat precisament ell qui les ha rebutjat. O, potser -només potser- tot plegat és l’eco d’un relat perdut, els fragments d’una història transmesa de forma oral, que ja no es pot recuperar, o que encara està per escriure». Poques paraules es poden escriure més, cal experimentar-les en potència fins al 5 d’octubre en aquesta instal·lació de poètica salvatge.
