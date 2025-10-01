J.K. Rowling, escriptora de Harry Potter, respon a Emma Watson: "Té tan poca experiència de la vida real que no sap com d'ignorant és"
Durant anys, l'escriptora ha estat acusada de transfòbia pels seus assajos, publicacions a xarxes socials i el seu suport a figures del feminisme crític amb la identitat de gènere
Alexandra Costa
La saga literària i cinematogràfica de Harry Potter es va construir sobre valors com l’amistat, la lleialtat i la lluita contra la injustícia, un univers que va unir milions de seguidors amb els seus creadors i protagonistes. Tanmateix, aquesta connexió màgica s’ha vist profundament fracturada per una controvèrsia del món real que ha enfrontat la seva autora, J.K. Rowling, amb els actors que van donar vida als seus personatges. L’episodi més recent i contundent d’aquesta ruptura ha estat la dura resposta de Rowling a l’actriu Emma Watson, a qui va acusar de viure en una bombolla de privilegi que li impedeix comprendre la complexitat del debat sobre els drets de les persones transgènere. En una extensa publicació, l’escriptora va llançar una frase que ressona per la seva cruesa i condescendència: «Té tan poca experiència de la vida real que ignora com d’ignorant és». Aquest atac no només evidencia l’abisme ideològic entre totes dues, sinó que també segella la fi d’una era per a una de les franquícies més estimades de la història.
El detonant: una crida al diàleg interpretada com un atac
El conflicte va esclatar arran d’unes declaracions d’Emma Watson al pòdcast de Jay Shetty. L’actriu, coneguda pel seu activisme i el seu paper com a Hermione Granger, va expressar un desig de conciliació enmig de la polarització. Va afirmar que el seu major anhel era poder «continuar estimant persones» amb qui no comparteix necessàriament la mateixa opinió, lamentant que en aquest tema «mai es va poder mantenir una conversa». Luny de ser un gest de pau, Rowling va interpretar aquestes paraules com una crítica velada i superficial, una «expressió de preocupació d’una sola línia» que, segons ella, només servia per «posar més llenya al foc». Per a l’autora, la postura de Watson no naixia d’una reflexió profunda, sinó d’una desconnexió amb la realitat, forjada per una vida adulta viscuda íntegrament sota l’empara de la riquesa i la fama. Aquesta rèplica transforma una crida a l’entesa en una desqualificació personal, argumentant que l’estatus de celebritat de Watson l’invalida per opinar sobre temes que, segons Rowling, afecten dones sense aquests privilegis.
La ruptura de la família de Hogwarts: un conflicte d’autoritat i llegat
La crítica de Rowling cap a Watson i, per extensió, cap a Daniel Radcliffe —que també ha donat suport públicament a la comunitat trans— va més enllà d’un simple desacord ideològic. En les seves declaracions, l’escriptora revela un sentiment de traïció i una lluita pel control de la seva pròpia narrativa. Sosté que els actors, anys després d’haver finalitzat la seva feina a la saga, «segueixen assumint el paper de portaveus de facto del món que vaig crear», suggerint que utilitzen la seva associació amb Harry Potter per criticar-la. Rowling introdueix una dinàmica gairebé paternalista en afirmar que li va costar desprendre’s «del record de nens que necessitaven ser persuadits» en un estudi de cinema, un comentari que busca infantilitzar les seves opinions adultes i emmarcar-les com una rebel·lió inexperta. Aquest posicionament revela una tensió fonamental: mentre els actors se senten amb l’obligació moral de defensar els valors que creuen que la saga representa, Rowling considera que la seva autoritat com a creadora està sent usurpada i qüestionada per aquells a qui, en certa manera, encara veu com els seus protegits.
El rerefons d’una controvèrsia: transfòbia i polarització cultural
Aquest enfrontament no es pot entendre sense el context de la llarga i pública controvèrsia que envolta J.K. Rowling. Durant anys, l’escriptora ha estat acusada de transfòbia pels seus assaigs, publicacions a les xarxes socials i el seu suport a figures del feminisme crític amb la identitat de gènere. Les seves posicions han generat un profund dolor en gran part de la seva base de fans, especialment dins la comunitat LGTBIQ+, que havia trobat en el món de Hogwarts un refugi d’acceptació. La resposta d’actors com Watson i Radcliffe sorgeix d’aquesta fractura, com un intent de reafirmar que els valors d’inclusió i amor dels llibres transcendeixen les opinions personals de la seva autora. La duresa de Rowling en rebutjar qualsevol intent de diàleg per part de Watson demostra la polarització irreconciliable del debat. Allò que per a Watson és un intent de tendir ponts, per a Rowling és una confirmació que els seus antics col·laboradors s’han alineat amb els seus detractors, tancant definitivament la porta a qualsevol reconciliació i deixant una cicatriu inesborrable en el llegat de Harry Potter.
