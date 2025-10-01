Jordi Savall dirigeix 80 intèrprets de 40 països
Zowy Voeten
Mondiacult va oferir ahir a la nit als seus assistents un concert molt simbòlic dirigit per Jordi Savall en defensa de la pau al Palau de la Música. Va ser un reconeixement de "la diversitat cultural" com a via d’"entesa entre els pobles", en paraules del músic. En el concert van participar més de 80 intèrprets de gairebé 40 països.
