Maria Picassó, il·lustradora manresana, autora de «150 anys en veu de dona»: «Sempre m'ha costat molt dibuixar a la Shakira»
La il·lustradora i caricaturista manresana Maria Picassó ha dibuixat 101 cantants internacionals en el llibre «150 anys en veu de dona»
El presenta avui a les 19h a la llibreria Papasseit de Manresa junt amb l'autor, Jordi Novell
No són retrats fets amb paper ni boli. Són retrats digitals fets a partir de figures geomètriques. La il·lustració porta el nom tècnic de ‘dibuix o gràfic vectorial’, i el procediment és construir un dibuix a partir de quadrats i rodones per anar creant les formes, donant el toc final amb els colors. Aquesta tècnica tan característica és de la manresana Maria Picassó i Piquer, l’encarregada de dibuixar 101 figures femenines del món de la música des dels últims cent cinquanta anys.
101 dibuixos de dones artistes
L’editorial Enderrock ja feia temps que li donava voltes en fer una col·laboració amb la manresana, i van decidir acotar el tema a dones del món de la música. La selecció va ser conjunta amb l’escriptor, Jordi Novell, i l’editorial. Per a dibuixar-les, Picassó relata que es basa «en allò que em crida més l’atenció: em miro fotos i vídeos i després intento recordar què és el que m’ha cridat l’atenció, i llavors ho esbosso en una llibreta. Tant pot ser els ulls, o com si el nas és més gran, és petit... l’expressió de felicitat, o algunes que tenen la mirada més ferotge». En general, acostuma a fer només un retrat, en el que apareix principalment la cara des de les espatlles. Però confessa que a la Beyoncé «hi he hagut de posar una mica més de cos» per a poder ser més reconeguda. I que a l’artista més difícil és la Shakira: «em costa molt perquè ja l’havia hagut de dibuixar pel diari El País i no n’estava contenta, i l’he tornat a fer i me n’he sortit, però sempre m’ha costat molt».
Al llibre s'hi poden trobar artistes des de la Rosalía, l'Annie Lennox, a l'Andrea Motis, la Núria Feliu i la Maria del Mar Bonet.
Primer als EUA, després a casa
Picassó explica que va començar a entrar al món del dibuix «al revés que els altres artistes», mentre que uns comencen més a prop de casa o al territori català, ella no. Asseguraque és quan va començar a guanyar renom i reconeixement a fora que la van cridar els de casa.
Dels seus primers encàrrecs van ser a Noruega i als Estats Units, dins el món dels videojocs.. Una de les seves creacions va ser escollida pel jurat internacional de la revista estatunidenca Communication Arts per formar part del seu anuari en format llibret de l’any 2022. També va ser l’encarregada del disseny del cartell de la Festa Major de Manresa l’any 2020, «el de les mascaretes», i també el de la Fira Mediterrània de Manresa, l’any 2019. A més a més, han aparegut il·lustracions seves dins molts diaris com El País, El Correo, Los Angeles Times, i també en portades de llibres i d’àlbums d’artistes, inclús al videojoc Star Trek.
Aquesta vegada l’han tornat a cridar des de casa. La revista dels mateixos premis Enderrock li ha encarregat dibuixar un total de 101 dones artistes en el món de la música. La seva feina es pot veure des de ja fa una setmana a totes les llibreries, on juntament amb l'escriptor Jordi Novell firmen el llibre «150 anys en veu de dona». L’obra es presenta avui dimecres (19 h) a la llibreria Papasseit de Manresa amb la presència dels dos autors.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una parella de dones acusa de lesbofòbia els avis de Manresa que les han demandat per impedir-los visitar el seu net
- El poble de Palència que vol atraure catalans: 'Ens diuen que no arriben a final de mes
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- La Pobla de Lillet és un festival de bolets