Maria Picassó, il·lustradora manresana, autora de «150 anys en veu de dona»: «Sempre m'ha costat molt dibuixar a la Shakira»

La il·lustradora i caricaturista manresana Maria Picassó ha dibuixat 101 cantants internacionals en el llibre «150 anys en veu de dona»

El presenta avui a les 19h a la llibreria Papasseit de Manresa junt amb l'autor, Jordi Novell

La manresana Maria Picassó i el seu retrat de la Shakira en el llibre «150 anys en veu de dona»

La manresana Maria Picassó i el seu retrat de la Shakira en el llibre «150 anys en veu de dona» / Juan Miguel Morales

Manresa

No són retrats fets amb paper ni boli. Són retrats digitals fets a partir de figures geomètriques. La il·lustració porta el nom tècnic de ‘dibuix o gràfic vectorial’, i el procediment és construir un dibuix a partir de quadrats i rodones per anar creant les formes, donant el toc final amb els colors. Aquesta tècnica tan característica és de la manresana Maria Picassó i Piquer, l’encarregada de dibuixar 101 figures femenines del món de la música des dels últims cent cinquanta anys.

El retrat de la Mushkaa

El retrat de la Mushkaa / Arxiu Particular

101 dibuixos de dones artistes

L’editorial Enderrock ja feia temps que li donava voltes en fer una col·laboració amb la manresana, i van decidir acotar el tema a dones del món de la música. La selecció va ser conjunta amb l’escriptor, Jordi Novell, i l’editorial. Per a dibuixar-les, Picassó relata que es basa «en allò que em crida més l’atenció: em miro fotos i vídeos i després intento recordar què és el que m’ha cridat l’atenció, i llavors ho esbosso en una llibreta. Tant pot ser els ulls, o com si el nas és més gran, és petit... l’expressió de felicitat, o algunes que tenen la mirada més ferotge». En general, acostuma a fer només un retrat, en el que apareix principalment la cara des de les espatlles. Però confessa que a la Beyoncé «hi he hagut de posar una mica més de cos» per a poder ser més reconeguda. I que a l’artista més difícil és la Shakira: «em costa molt perquè ja l’havia hagut de dibuixar pel diari El País i no n’estava contenta, i l’he tornat a fer i me n’he sortit, però sempre m’ha costat molt».

Al llibre s'hi poden trobar artistes des de la Rosalía, l'Annie Lennox, a l'Andrea Motis, la Núria Feliu i la Maria del Mar Bonet.

El retrat de la Beyoncé

El retrat de la Beyoncé / Arxiu Particular

Primer als EUA, després a casa

Picassó explica que va començar a entrar al món del dibuix «al revés que els altres artistes», mentre que uns comencen més a prop de casa o al territori català, ella no. Asseguraque és quan va començar a guanyar renom i reconeixement a fora que la van cridar els de casa.

Dels seus primers encàrrecs van ser a Noruega i als Estats Units, dins el món dels videojocs.. Una de les seves creacions va ser escollida pel jurat internacional de la revista estatunidenca Communication Arts per formar part del seu anuari en format llibret de l’any 2022. També va ser l’encarregada del disseny del cartell de la Festa Major de Manresa l’any 2020, «el de les mascaretes», i també el de la Fira Mediterrània de Manresa, l’any 2019. A més a més, han aparegut il·lustracions seves dins molts diaris com El País, El Correo, Los Angeles Times, i també en portades de llibres i d’àlbums d’artistes, inclús al videojoc Star Trek.

Aquesta vegada l’han tornat a cridar des de casa. La revista dels mateixos premis Enderrock li ha encarregat dibuixar un total de 101 dones artistes en el món de la música. La seva feina es pot veure des de ja fa una setmana a totes les llibreries, on juntament amb l'escriptor Jordi Novell firmen el llibre «150 anys en veu de dona». L’obra es presenta avui dimecres (19 h) a la llibreria Papasseit de Manresa amb la presència dels dos autors.

