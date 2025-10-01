Xavier Ricarte, pianista: «He pogut quedar-me aquí, però prefereixo aprofitar l’experiència a l’estranger, on el músics estan més valorats»
El pianista manresà, que resideix a Hamburg, li agrada traslladar al públic el que sentien els compositors en el moment que van crear l'obra
"Tocar a casa sempre és especial", destaca el pianista manresà Xavier Ricarte, minuts després d’acabar el concert d’aquest diumenge al Teatre Conservatori de Manresa. Ens retrobem després del recital, quan ja ha deixat enrere l’americana i la camisa i llueix un jersei més informal que no li fa perdre l’elegància natural. La seva expressió deixa entreveure un cert cansament que indica que això de tocar el piano és més físic del que sembla. Tot i això, encara té energia per parlar del que més el fascina. "La música té aquesta capacitat de transmetre emocions sense paraules".
L’interès musical li va sorgir des de ben petit a través de la seva família. "La meva tieta havia rebut formació musical, la meva àvia cantava en un cor, i al meu avi l'apassionava la música clàssica", explica. Als sis anys ja estudiava piano al Conservatori de Manresa i, amb el temps, es va llançar als concursos. Ben aviat va començar a guanyar premis que el van dur a recórrer ciutats de Catalunya i, més endavant, d’arreu d’Europa. "Des de petit, em van ensenyar a estimar la música clàssica, que està molt connectada amb les emocions actuals".
En els seus concerts, Ricarte sempre intenta buscar aquesta complicitat amb la part emocional dels espectadors. "Molts dels conflictes sobre l'amor, les guerres o la salut apareixen en la música". El problema, diu, és que sovint aquesta part es perd, i li agradaria traslladar-la al públic perquè hi connecti de debò. "M’apassiona la vida dels compositors, i intento transmetre les emocions que ells van abocar en cada peça, perquè sense aquest coneixement és molt difícil que la música arribi".
Des de fa tres anys, viu a Hamburg, a Alemanya, on incialment va anar per fer un màster d'interpretació històrica del classicisme i, finalment, ha trobat feina com a professor de piano a la universitat. A més, manté una agenda estable de concerts. De fet, explica que un dels motius que el va motivar a quedar-se és que allà té una agenda d'actuacions regular, "i això dona una estabilitat que aquí és molt difícil de trobar".
Tot i això, assegura que troba a faltar casa seva. "Visc amb aquest conflicte entre el que diu el cap i el que diu el cor. He tingut oportunitats de quedar-me aquí, però de moment prefereixo aprofitar l’experiència a l’estranger, on la figura del músic està més valorada". De moment, es quedarà un temps gaudint de l'experiència internacional, i sempre hi haurà temps per tornar. Mentrestant, nosaltres el seguirem gaudint cada vegada que vingui a tocar a la seva ciutat, on assegura que hi té el cor.
