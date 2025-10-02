Estrena teatral
La companyia bagenca, Cliffort, estrena «Nostravall», un musical inspirat en les vivències del franquisme d'una àvia de 104 anys
El musical «Nostravall» conté 17 cançons, 16 de les quals han estat escrites per l'ocasió
L'estrena és aquest divendres 3 d'octubre a les 20.30h a la Fàbrica Vella de Sallent
La companyia va ser fundada l'any 2023 per Georgina Vidal (Manresa, 2002) i Arnau Gomis (Reus, 2001)
«Un dia parlant vam dir: en aquest món trobar feina és molt difícil, perquè no creem nosaltres mateixos una companyia?». I aquest somni va acabar sent realitat. Georgina Vidal i Arnau Gomis fa dos anys van decidir fundar la Cliffort, una companyia de teatre, però musical: «La nostra filosofia de vida és portar el teatre musical als pobles on no arriba», explicava Gomis, cofundador de la companyia. Van començar fent una adaptació del Petit Príncep amb usuaris de l’Hospital de Dia Infantojuvenil del Centre de Salut Mental de Manresa el 2023, i per les vacances de Nadal ja farà un parell d’anys que roden per tot Catalunya amb Nadal de Musical. La seva primera producció pròpia va ser Com sobreviure (morir) al teu funeral, estrenada a la Sala Els Carlins de Manresa. Entremig de tot això també han tingut temps de fundar uns gegants, els primers i únics a tot Catalunya que representen el teatre: el «Seny» i la «Rauxa». I aquest divendres (20.30h) toca estrenar Nostravall a la Fàbrica Vella de Sallent.
Postguerra i franquisme
L'obra transcorre des del 1936 fins al 1976 i està ubicada al municipi de Vallcebre, a l'alt Berguedà. La Georgina explica que la inspiració de l'obra ve de les converses amb la seva àvia. A partir d'aquí, van començar a parlar amb residències d'avis, col·laborant amb la Fundació Sant Roc de Gironella, i van decidir entrevistar gent gran sobre les vivències en plena època franquista. La protagonista de la història està basada en la dona més gran de totes les que han entrevistat. Té 104 anys, i els dos fundadors de la companyia asseguren que el seu testimoni és el que és els va impactar. La dona a l'obra es diu Montserrat, com l'àvia de l'Arnau.
Una narradora és l'encarregada d'explicar la història que transcorre la vida de la fictícia Montserrat des que era una nena fins a la mort de Franco, i fins a 8 actors més ocupen l'escenari conformant altres personatges. Porten més d'un any preparant la producció, entre càstings, assajos de ball, i fins i tot, la gravació de les cançons pròpies, que ja estan disponibles a les plataformes digitals.
Homenatge a la gent gran
L'obra ret homenatge a la gent gra, sobretot als avis dels fundadors. De fet, expliquen que la setmana passada van fer un assaig general i vanacabar plorant perquè els actors que participen «s'han fet seva l'obra» i el punt en comú és el record dels avis, «que alguns ja no hi són».
Fer un musical des de zero
Nostravall és el seu segon musical de producció pròpia. La Georgina ha estat l'encarregada d'escriure el guió i de la dramatúrgia, i l'Arnau és l'encarregat del vestuari i l'escenografia. A més a més, com un bon musical, ha de contenir cançons en directe. En té fins a 17, de les quals 16 són originals. Per això han comptat amb la participació del músic Enric López, qui ha estat l'encarregat de posar la partitura enmig de tant guió. Han tingut també una persona a l'equip que els ha ajudat a fer les coreografies de les cançons. Tot un grup al darrere que ajuda a la Georgina i l'Arnau i al conjunt de l'equip sentir-se part d'un teatre professional, tot i tenir, només, 22 i 23 anys, respectivament.
