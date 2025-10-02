El Clam denuncia el genocidi de Palestina en la presentacio d'una programació de luxe
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que se celebrarà del 17 al 26 d'octubre entre Manresa i Navarcles, s'ha presentat aquest vespre fent proclames a la pau
Mentre els carrers de moltes ciutats del país s'omplien d'indignació, l'ombra del genocidi de Palestina recorria aquest vespre la presentació de la 21a edició del Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Les paraules de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i de la batllessa de Navarcles, Alba Pérez, blasmant la massacre i exigint la pau van anar acompanyades d'aplaudiments, així com la intervenció de Jesús Fernández, president de FICNA, l'entitat organitzadora. I quan el director artístic del certamen, Esteve Soler, ha començat a desgranar el més rellevant de la programació, ha quedat clar que del 17 al 26 d'octubre Palestina continuarà en el primer pla, ja des de la sessió inaugural amb la colpidora "The Voice of Hind Rajab".
"El millor cinema que es fa avui dia és el cinema social", ha afirmat Soler en el transcurs d'una presentació oberta al públic que ha antecedit la projecció de la Palma d'Or del festival de Canes, "Un simple accident". Amb aquesta jornada prèvia, quinze dies abans de l'obertura oficial, el Clam s'ha presentat en societat destacant que en el programa hi ha onze títols seleccionats per representar els seus països als Oscars. I en el cartell, a més del film d'aquesta tarda, figuren dues pel·lícules més amb premi recent a la maleta: "Father, mother, sister, brother", que es va endur fa uns dies el Lleó d'Or del festival de Venècia, i tal com va avançar aquest diari, "Los domingos", a qui van guardonar amb la Concha d'Or a Sant Sebastià.
Bages Centre viurà de nou la Nit de l’Audiovisual de la Catalunya central
El festival repetirà l’experiència de l’any passat i el dijous 23 d’octubre (de 19 a 21 h, a Bages Centre) se celebrarà la 2a edició de la Nit de l’Audiovisual de la Catalunya Central, organitzat amb Manresa Film Office. La trobada servirà per posar en contacte agents dels sector i escoltar experiències de diferents oficis del món del cinema, i es projectarà el documental del manresà Enric Roca "Benvinguda mort", una producció cent per cent de la capital bagenca. Així mateix, durant la vetllada es posarà el punt final a l’any dedicat a l’actriu manresana Assumpció Balaguer, amb la projecció del curt "Abstenerse agencias", de la realitzadora Gaizka Urresti, que va guanyar un Goya.
El paper que el Clam destina als curtmetratges es concretarà també en la sessió que el divendres 24 d’octubre (16 h), a Bages Centre, es dedicarà a projectar els sis títols de la secció oficial: "Anna Kann Alles", de Loida Garcia; "Creo en mucho más que la magia", de Virginia Rita Luengo; "El otro", de l’actor Eduard Fernández; "De sucre", de Clàudia Cedó, amb l’intèrpret manresà Marc Buxaderas; "Portales", d’Elena Duque; i "Ruth", de Sònia Martí.
D’altra banda, la col·laboració amb el Festival de Clermont-Ferrand portarà el dilluns 20 d’octubre (16 h) a Bages Centre una sessió amb una tria dels curtmetratges més destacats de l’edició d’enguany. El certamen és el segon esdeveniment cinematogràfic que més públic congrega en el sector cinematogràfic francés després de Canes.
Durant el Clam es farà una sessió del cicle Atlantida Picture Show, amb "Together" (2025), de Michael Shanks, i una segona pel·lícula sorpresa. El dia 24, a les 20.30 h, a l’Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, es farà l’obra de teatre musical "Lina", dirigida per Sílvia Sanfeliu.
El Clam es posarà en dansa amb "el film socialment més important de l'any": "The Voice of Hind Rajab". "És una pel·lícula que reflecteix molt bé el que està passant avui als carrers", ha dit Esteve Soler: "produïda per Brad Pitt, Alfonso Cuarón, Rooney Mara, Jonathan Glazer i Joaquin Phoenix, és una cinta tunisiana escrita i dirigida per Kaouther Ben Hania que explica la història real d'una nena de sis anys de Gaza que truca al servei d'emergències perquè la rescatin de dins del cotxe on està ferida i amb tota la seva família morta al costat".
Més de nou hores de "Shoah"
El cicle temàtic del Clam d’enguany porta per títol «Les zones d’interès» i se centra en els perills que l’auge del feixisme té per la democràcia, amb cinc cintes: "Ven y mira" (1985), d’Elem Klimov; "Peppermint Candy" (1999), de Lee Chang-dong; "El conformista" (1970), de Bernardo Bertolucci; "Shoah" (1985), de Claude Lanzman, de 566 minuts; i "Je n’avais que le néant-Shoah par Lansmann" (2025), de Guillaume Ribot.
A Venècia, ha recordat Soler, que va cobrir el festival in situ per les pàgines d'aquest diari, "no havia vist mai una reacció tan contundent i empàtica del públic". La primera projecció a la ciutat dels canals va culminar amb més de vint minuts d'aplaudiments i va acabar rebent el Lleó de Plata. El darrer film de Joachim Trier ("Sentimental value"), la candidata brasilera a l'Oscar ("O agente secreto"), que va guanyar direcció i interpretació masculina a Canes, el nou documental de l'autor de "20 days in Mariupol" ("2000 meters to Andriivka"), la cinta d'animació de tema lèsbic "Lesbian space princess", el repte cinematogràfic "Resurrection", el feminisme de la xilena "La ola", el documental que explora la vida de George Orwell i la seva obra "1984" ("Orwell: 2+2 = 5"), la proposta escollida per la clausura, "The presidents cake", on una nena de 9 anys ha de fer un pastís per Saddam Hussein, són altres títols que projectarà un festival d'alta qualitat cinèfila. I per cloure el cercle palestí, també es podrà veure "Put your soul on your hand and walk": la protagonista, Fatima Houssona i nou familiars van ser assassinats per l'exèrcit israelià l'endemà que la cinta dirigida per Sepideh Farsi fos seleccionada per al Festival de Canes.
Premi d'Honor a Jordi Bordas
El crític manresà Jordi Bordas, que fa dècades que exerceix com a tal a Regió7, serà un dels quatre Premis d'Honor del Clam.
JORDI BORDAS (crític): Les crítiques de cinema del manresà Jordi Bordas són una institució per als cinèfils i els lectors de Regió7. Ha estat president de Cineclub Manresa i ha contribuit a divulgar el setè art a la Catalunya central. El reconeixement anirà acompanyat de la projecció de la pel·lícula "Cinéfilos", d'Arnaud Desplechin.
PILAR AYMERICH (fotògrafa): Els treballs fotogràfics de la barcelonina Pilar Aymerich són de gran interès per conèixer com van ser les lluites socials, feministes i culturals dels darrers anys del franquisme, la transició i la democràcia.
ESTEVE RIAMBAU (estudiós): L’exdirector de la Filmoteca de Catalunya i professor universitari és un dels grans estudiosos i divulgadors del setè art que hi ha al país. Ha treballat per la preservació i la difusió de llegat cinematogràfic català.
ABDERRAHMANE SISSAKO (cineasta): Figura indiscutible del cinema contemporani i un dels realitzadors més rellevants sorgits del continent africà. El director de Mauritània ha signat títols com "Bamako" i "Timbuktu", sempre denunciant la injustícia.
