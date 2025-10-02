Llorenç Capdevila guanya el Gran Angular dotat amb 11.000 euros
L'autor d'Alpicat, professor a l'institut d'Auro de Santpedor i veí del Bages des de fa molts anys, obté per tercer cop el prestigiós premi de literatura juvenil
L'escriptor i professor Llorenç Capdevila (Alpicat, 1969), que viu al Bages des de fa molts anys, ha guanyat el prestigiós Premi Gran Angular de literatura juvenil, que concedeix l'editorial Cruïlla. Capdevila rebrà el guardó, dotat econòmicament amb 11.000 euros i la publicació de l'obra, en la festa que tindrà lloc el dia 9 d'octubre (19 h) a la Fàbrica Moritz de Barcelona. Una vetllada durant la qual també es premiarà el barceloní David Nel·lo (1959) com a vencedor del Premi El Vaixell de Vapor de literatura infantil.
Llorenç Capdevila completa amb la novel·la "El Jim i la Janis" un triplet de victòries en el guardó, després de guanyar el 2007 amb "El secret del bandoler" i el 2015 amb "L'herència del vaixell pirata". L'obra reconeguda pel jurat d'enguany ens presenta la història del Mitus, a qui la perspectiva d'un estiu avorrit perquè el seu millor amic marxa a Chicago es capgira quan el seu oncle Jaume, de qui sap ben poca cosa, pateix un ictus. Al Mitus se li obre la possibilitat de conèixer millor el seu parent.
Segons el jurat, el text de Capdevila és "una obra amable que sap unir la nostàlgia d'un passat ple de moments especials i l'esperança de saber que tothom pot viure una història d'amor autèntic. La novel·la avança sense presses, però sense baixar el ritme, amb un llenguatge equilibrat i que utilitza el gènere epistolar i la música com a vehicle per connectar la generació actual amb la joventut del passat”.
Llorenç Capdevila és un dels impulsors del col·lectiu d'escriptors de la Catalunya central Lola Palau, que avui a les 19 h presenta el seu darrer llibre, "Cròniques de la veritat prohibida", a l'Espai Òmnium. Lola Palau signa periòdicament el conte que surt a la Revista de Regió7. Professor de llengua i literatura catalana a l'institut d'Auro de Santpedor, Capdevila és un autor de llarga trajectòria en el camp de la narrativa, tant per a nens i joves com adults.
Per la seva part, David Nel·lo ha merescut la publicació i la mateixa recompensa econòmica per "Tot sol a la ciutat", una novel·la per a infants sobre un nen, en Dante, que un dia es desperta i la seva ciutat, Barcelona, apareix deserta, amb la gent flotant.
