ENTREVISTA | Pablo Batalla Cueto Historiador
«Hi havia alpinistes que feien expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
L’asturià presenta avui a la llibreria Murmuri de Manresa un llibre que vincula l’afició per pujar muntanyes amb reivindicacions polítiques de tot tipus
La posteritat ha reservat els honors a Edmund Hillary, pioner en coronar el cim de l’Everest. Però el que no expliquen les cròniques és que els xerpes que l’havien d’ajudar decisivament, uns dies abans d’emprendre el camí de la gesta van defecar davant de l’ambaixada britànica de Katmandú com a protesta pel tracte degradant que estaven rebent, hostatjats en un estable reconvertit en garatge on o hi havia ni lavabo. D’anècdotes reveladores com aquesta en va ple "La bandera en la cumbre", que l’assagista Pablo Batalla Cueto (Gijón, 1987) presentarà avui dijous (19 h) a la Llibreria Murmuri de Manresa.
Muntanya i política? No sembla que els dos conceptes hagin d’anar plegats.
Quan es parla de muntanya, es fa de gestes individuals, d’homes audaços que assoleixen conquestes. I això és política, perquè ens parla de l’èpica de l’individu autosuficient. Hillary va ser el primer a fer l’Everest, però no hi hauria arribat sense el xerpa Tenzing Norgay. I d’aquí la importància del gest dels xerpes dies abans, ensenyant el cul. Tot això és política.
Avui en dia, l’Everest sembla un repte a l’abast de gairebé tothom.
Hi ha gent fent cua abans d’arribar al cim perquè cadascú vol fer-se una foto que sembli que hi ha arribat sol, és la fantasia de la individualitat.
L’alpinisme, pujar muntanyes, explica que va ser una diversió aristocràtica fins que es va fer popular.
Des dels inicis i fins al segle XIX, hi havia els sectors conservadors que volien que el muntanyisme fos un vedat privat dels burgesos, i es van crear els primers clubs, clubs de cavallers, que no eren oberts, s’hi podia entrar per invitació, però no amb la voluntat de créixer. Fins que les organitzacions obreres van començar a incloure grups de muntanya i molts van anar-hi. El moviment conservador va reaccionar fent accions com apujar els preus dels albergs.
Lluita de classes a les altures?
Quan pensem en Churchill ens ve al cap la imatge d’un home gras que fuma un havà, però en la seva joventut va arribar a pujar el Wetterhorn, un pic de 3.692 metres, i el Mont Rosa, uns mil metres més alt, als Alps. Era com un ritu de pas dels joves anglesos de classe alta.
Per què van començar a anar a la muntanya els obrers?
A finals del segle XIX, anar a la muntanya va començar a estar de moda, el tren t’hi apropava, i la literatura conservadora se’n va començar a burlar. Per referir-se al populatxo deien que aquella gent eren els Harrys i les Harriets, i que per anar a muntanya calia guardar l’etiqueta.
En el llibre parla de divuit ideologies. Totes tenen la mateixa relació amb la muntanya?
Vaig fer una llista i vaig començar a buscar informació. Em va sobtar trobar exemples de muntanyisme animalista, per exemple.
Què reivindiquen els animalistes, a la muntanya?
Hi ha debats sobre el material de muntanya, es reivindica que per fabricar els sacs de dormir de plomes no se’n facin servir d’oca. I els vegans, pujant muntanyes, reivindiquen que la seva opció alimentària no els afebleix.
El nacionalisme és un dels casos més clars de la seva tesi?
És de les més explícites: pujar al cim i clavar la bandera. I es produeixen contradiccions. A Xile trobem clubs de muntanya que demanen que els propietaris dels paratges muntanyencs dels Andes deixin passar la gent, algunes són parc naturals per la part argentina i privats per la xilena. I, així, veiem clubs de dretes que et poden justificar la dictadura de Pinochet i, alhora, fer reclamacions de to socialista per demanar que s’obri el pas.
A Catalunya, la muntanya també és territori d’exaltació nacionalista.
Hi ha un muntanyisme catòlic i un muntanyisme nacionalista català que es barregen, com veiem a Montserrat. A mi m’emociona que en els anys 20 i 30 del segle passat, a Barcelona hi havia una efervescència anarquista i muntanyenca com enlloc. La gent anava a la muntanya per amagar armes en coves, escapar de la guàrdia civil, aprendre esperanto o despullar-se i practicar el naturisme.
I del feminisme què en pot dir?
És un altre dels casos més clars. Arribar al cim i fer la foto del moment de clavar la bandera és una reivindicació feminista. La russa Elvira Shatáyeva feia expedicions al Caucas sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que la dona havia caminar còmodament per on ja havia trepitjat un mascle. La iraniana Parvaneh Kazemi es va retratar al cim del Damavand amb una samarreta on hi deia «The Iranian women can». Era una reivindicació clara, la muntanya com a espai de consciència feminista.
Reivindicació, nacionalisme, ... Hi ha exemples de concòrdia?
Un milionari nord-americà va finançar una expedició pacifista palestina-israeliana.
