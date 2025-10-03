Manresa escoltarà el grup referent mundial del cant que imita la natura
Els Huun-Huur-Tu, que fan uns 200 concerts a l’any arreu del món, donaran a conèixer a la capital del Bages el cant gutural tradicional de Tuvà, poble que va quedar dividit entre Rússia i Mongòlia
L’oportunitat és aquest dissabte 4 d'octubre (20 h) al teatre Conservatori. Mai abans no s’ha escoltat a Manresa, i en poques ocasions a Catalunya, el grup Huun-Huur-Tu, referent mundial del Khoomei, el cant gutural declarat el 2009 Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco. El concert s’ha programat per la insistència del manresà Quim Roca, que fa 20 anys que es dedica al cant harmònic i en fa cinc va descobrir «els que vindrien a ser els Rolling Stones del cant gutural» en un concert a Hongria. I els responsables de Manresana d’Equipaments Escènics (MEES) veuen amb satisfacció com no van errar-la en seguir la seva recomanació, perquè la venda d’entrades està anant molt bé.
Dues o més notes a la vegada
El Khoomei és el cant gutural propi de Tuvà, poble nòmada que va quedar dividit entre Rússia i Mongòlia, al centre geogràfic d’Àsia. És un estil que es caracteritza per fer dues o més notes a la vegada utilitzant tant la boca com el coll, i que combina sonoritats greus amb superaguts que recorden una flauta o, directament, el cant dels ocells. «No té res a veure amb el que nosaltres cantem», destaca el manresà.
En una terra de muntanyes i pastors, la música recrea la vida quotidiana, en la qual té molta importància la natura: imiten el so del vent, del riu, dels cavalls corrent... Els Huun-Huur-Tu, formats el 1992 i que fan uns 200 concerts a l’any arreu del món, són els ambaixadors musicals d’aquest món, oferint un espectacle amb vestimentes i instruments tradicionals, que tot i semblar senzills (guitarra d’una o dues cordes, percussió) ofereixen una gran qualitat sonora.
Tal i com va explicar Quim Roca en la xerrada introductòria al concert que es va fer dimarts passat a l’Espai Plana de l’Om, el cant gutural de Tuvà es nodreix amb dues tècniques: el kargiraa, en el qual a una veu greu s’hi afegeix un superharmònic encara més greu. «El que fan és relaxar la gola per sota de les cordes vocals i van buscant vocals diferents. És com anar aclarint la gola i per fer-ho cal practicar força». I, d’altra banda, hi ha el Khoomei, per al qual cal tancar la gola fent pressió: «és com fer la cabra», diu el manresà. Però en aquest punt és quan «apareix la màgia amb el zygyt, un superharmonic agut per sobre de l’altra veu».
És a partir d’aquesta tècnica que imita el cant dels ocells amb la qual a Occident es va crear el cant harmònic: «una apropiació cultural», sosté Roca, sorgida els anys 60, «quan es va posar de moda el ioga i la meditació, tot i que el cant gutural no és propi dels xamans, sinó que és un cant folklòric que parla del pastor que surt a passejar els cavalls o com de bonic és el riu o les estepes de Tuvà».
En el cant harmònic no es fa res amb el coll, sinó que amb la veu normal i amb tècniques amb la llengua i els ressonadors vocals i nassals, es pot fer una doble nota, que fa que sembli que canten dues o tres persones a la vegada. «Això és el que faig jo, i divulgo en els tallers que faig a Europa i algun cop als Estats Units. El cant gutural és més exigent i incòmode, perquè comporta serrar la glotis», exposa el manresà.
Roca ha lluitat per portar a Manresa els Huun-Huur-Tu «per fer-los un homenatge i un agraïment, per haver agafat una disciplina i fer-nos-la nostra» i també perquè a la ciutat es conegués un art «que és totalment desconegut».
