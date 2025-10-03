La Maria del Mar Bonet més mediterrània enamora
El concert que oficiava de Pòrtic de la Mediterrània va omplir el Kursaal de Manresa amb un repertori que va ser un homenatge a les tradicions del mar que dona nom a la fira
Com a Pòrtic de la Fira Mediterrània que ocuparà Manresa a partir de dijous vinent, la presència de Maria del Mar Bonet a l’escenari de la sala gran del Kursaal era un encert ja des del primer moment. I les butaques plenes del teatre certificaven no tan sols la idoneïtat de la proposta sinó també el carisme i la vigència de l’obra de la cantautora de Palma, que a 78 anys continua mostrant perquè és una de les figures cabdals de la cançó en català i la música popular del darrer mig segle. Més mediterrània que ella, impossible.
Acompanyada d’una banda de cinc músics, Bonet va fer un recorregut per diversos passatges de la seva llarga i fecunda trajectòria. Al seu costat, Benjamín Salom (violí), Toni Pastor (llaüt), Marc Grassas (guitarra), Marco Lohikari (contrabaix) i José Llorach (percussió) van posar el seu granet de sorra per fer del concert una experiència que el públic va recompensar amb llargues tandes d’aplaudiments i posant-se dempeus.
«Us convidem a entrar a la web o agafar el llibret i mirar la programació, les 79 propostes que tenim preparades», va dir Jordi Fosas, director artístic de la Fira Mediterrània abans que els músics i Maria del Mar Bonet entressin en escena. L’autora de temes que formen part de l’imaginari col·lectiu va elogiar les virtuts del Kursaal com a teatre i va recordar que ja hi ha actuat en diverses ocasions. Una de les més recordades, com es va encarregar d’apuntar Fosas, va ser en la fira més difícil, la del 2020, en plena desescalada, lenta i feixuga, del confinament pandèmic.
El concert va començar rememorant el cinquantè aniversari del llegendari concert de l’Olympia de París «amb el Toti Soler i l’Ovidi Montllor». Bonet va cantar Aigo i Me n’aniré de casa, dos temes que daten del 1969. Va agrair «la seguretat» que li dona actuar amb la banda que la secundava i va interpretar cançons com Petita estança, Dolça remor de cada tarda i Cavallet de serp. I amb ganes de posar un to alegre i festiu després d’unes notes de mirada cap al dolor del món amb la peça de Guillem d’Efak, la Maria del Mar va regalar al públic La dansa de la primavera.
Un homenatge a Blai Bonet (Blaus i sol de roses blanques) i un altre a Josep Maria Llompart referències constants als cançoners de Mallorca i Menorca, records de la infància, ... El recital porta per títol L’aigua no cansa ... i caldria afegir-hi que la Maria del Mar Bonet tampoc. La interpretació de cançons com Des de Mallorca a l’Alguer i Alenar van encendre un públic ja de per si predisposat a gaudir al màxim amb un repertori que també va apel·lar a la tradició de la Mediterrània, un mar que «ens uneix més que no ens separa». Convé recordar-ho.
