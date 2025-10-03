Festival de Màgia
Solsona acollirà el millor clown del món en la tercera edició del festival de màgia «Tria una carta»
El festival s'inaugura aquest diumenge i s'allarga durant tot el cap de setmana següent (10, 11 i 12 d'octubre)
Només queden entrades per la segona sessió de la gal·la del dissabte a les 11 de la nit
«Volem treure l’estigma que la màgia és màgia infantil. La bona màgia no sol ser pensada per a nens», expressa el mag solsoní Pere Rafart. Ell és l’impulsor i director del festival de màgia Tria una carta que acull la seva ciutat des de ja fa tres anys. El solsoní ha estat subcampió mundial de cartomàgia en dues ocasions, combina els espectacles amb els cursos de màgia que imparteix a la botiga barcelonina El Rei de la Màgia i ha participat diverses vegades a 3Cat, on ha protagonitzat el programa que duu el mateix nom del festival que ha impulsat.
Artistes internacionals i locals
Tal com explica el director del festival, la programació «busca l’equilibri entre artistes consolidats i figures més alternatives del sector, com també locals». Tria una carta comença aquest diumenge dia 5 d’octubre amb una actuació del manresà màgic Pol. Aquest és l’únic espectacle pensat principalment per un ambient familiar. El plat estrella es deixarà esperar fins al cap de setmana que ve, amb tres funcions de l’esperada gal·la al Teatre Comarcal de la ciutat, presentades pel mateix Rafart. Les gal·les comptaran amb la participació del nord-americà Avnet The Eccentric, considerat un dels millors clowns del món. També el reconegut madrileny Miquel Muñoz, el mentalista i expert en il·lusió psicològica Jon Zabal i Rúbi Férex, especialista en micromàgia i números amb monedes. El programa es complementa amb un taller per a professionals del sector dirigit pel nord-americà Avner, que ja té aforament complet. Rafart explica que li van arribar moltes peticions quan es va saber que Avner venia a Solsona, i no descarta organitzar noves formacions en les pròximes edicions. Dissabte al matí hi haurà un taller de màgia per a nens, encara amb places disponibles, i diumenge a la tarda el festival clourà amb l’actuació del mentalista basc Jon Zabal en solitari, amb un preu de quinze euros.
Últimes entrades per dissabte
La sessió de divendres ja té les entrades exhaurides i el primer passi de dissabte també. De la sessió de les 11 de la nit en queden ja menys de la meitat. El mag assegura que tot i ser un festival ubicat a Solsona el públic prové de molts punts de Catalunya. «Hi ha molta afluència de gent, fins i tot els hotels ho noten durant aquell cap de setmana, perquè la gent es queda els dies que dura el festival».
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris