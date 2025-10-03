Música
Taylor Swift no és perfecta: ‘The life of a showgirl’ és un àlbum irregular de l’estrella encantada de conèixer-se
La cantant de Pensilvània entrega un cançoner menys efervescent de l’esperat, en què treu poc partit de l’aliança amb els ‘hit makers’ Max Martin i Shellback, i que suggereix cert estancament i precipitació
Jordi Bianciotto
Enmig de l’‘Eras tour’, el 2024, Taylor Swift se les va apanyar per escapar-se uns dies a Estocolm i gravar un àlbum amb els ‘hit makers’ Max Martin i Shellback. Una productivitat sorprenent, la d’aquesta creadora pop que ja havia entregat quatre àlbums en quatre anys, coronats per ja per una cosa abusiva ‘The tortured poets department’, amb 31 cançons en la seva versió estesa. Ara, ‘The life of a showgirl’ resulta més manejable: Dotze temes, el seu segon disc més curt (41 minuts). L’ambició es presenta en altres flancs, i no sempre va a joc amb el resultat.
Se suposava que ‘The life of a showgirl’ era un àlbum de pop extravertit, en línia amb aquesta vedet o ‘entertainer’ de revista a què fan referència el títol i la portada, i amb les credencials dels seus productors i compositors: amb tots dos va firmar els ‘hits’ passats com ‘Shake it off’ i ‘Blank space’. Experts en ganxos melòdics, no acaben de definir-se en aquest àlbum, que queda a mig camí entre el que hauria pogut ser i l’estela de l’intimisme bromós dels treballs recents de Swift amb Aaron Dessner i Jack Antonoff.
Un contracte amb el Reial Madrid
La pregunta pertinent és de què pot escriure, i amb aquesta rapidesa, una superestrella ficada en la voràgine dels luxes, l’adulació i l’agenda mil·limètrica de la seva última gira d’estadis. El factor líric és crucial en el ‘fenomen Taylor’. No comença malament amb ‘The fate of Ophelia’, que combina un ocurrent pop electrònic amb el personatge d’‘Hamlet’, a qui algú (¿el seu famós nòvio Travis Kelce?) salva d’un destí tràgic.
Després la veiem fascinada per un mite a ‘Elizabeth Taylor’, una altra peça notable, amb el seu ‘dropping names’ de referències opulentes: Portofino, Cartier, el restaurant hollywoodià ‘Musso and Frank’. L’exclusiu torna a aparèixer a “Wi$h li$t”, però amb un sobtat gir crític que sona a clixé: allà compara tot allò pel que, entén, la gent corrent sospira (la “vida de iot i pales d’helicòpter” o, atenció, «un contracte amb el Reial Madrid») amb què la mou a ella: «Jo només t’estimo a tu», i «tenir un parell de fills», i «dir-li al món que ens deixi en pau».
Les tornades fulminants no acaben d'arribar i l'àlbum es va encallant, tot i que ‘Opalite’ la primera vegada i ‘Father figure’ desplega una sedosa dinàmica amb vistes (acreditades) a l’homònima peça de George Michael. Números que podrien anar al calaix dels poetes torturats i un simpàtic gir discsoul a ‘Wood’, amb sinònims de ‘pene’ (“vareta màgica”, “arbre de sequoia”, “roca dura”). Sí, en definitiva, aquest és un disc de tribut a Kelce. I un manifest de l’estrella encantada de conèixer-se, “immortal”, diu a la peça titular, duet amb Sabrina Carpenter amb microtocs country. Un tipus d’afirmació que són els altres els que l’haurien de fer i que queda lleig en la teva pròpia veu. Taylor Swift, 2025.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris