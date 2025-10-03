Un relat inèdit de Josep Maria Aloy sobre un menor tutelat veu la llum 34 anys després
Edicions FUB publica "Just quan despertava", la crònica novel·lada d'un dels primers casos del manresà que va guanyar un premi però no va arribar mai als lectors
"Em dic Josep Maria i soc Delegat d'Assistència al Menor. És difícil explicar què és un delegat, però ho aniràs descobrint a poc a poc". Està escrit en tercera persona, però el relat és tan verídic com els fets que va viure l'autor a finals dels 80, quan l'ofici de l'educador social que vetllava pels nois en situacions vulnerables i els que havien delinquit s'estava construint. Edicions FUB presenta avui (17.30 h) el llibre "Just quan despertava", la crònica novel·lada amb la qual Josep Maria Aloy (1948-2020) va guanyar el Premi Serra i Moret el 1991, un text guardonat, però que mai va veure la llum. L'acte tindrà lloc al Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy, a l'edifici FUB 4 de Manresa, obert a tothom qui vulgui conèixer de prop la història d'aquest inèdit de qui va ser un dels grans experts de la narrativa per a nens i adolescents del país.
"El cas del Queni el va colpir", recorda Fina Tàpias, companya d'ofici i, sobretot, de vida de Josep Maria Aloy. L'educador es va presentar a casa del noi, que d'entrada el va rebre amb escepticisme: "I què em faràs? Controlar-me? Renyar-me? O potser menjar-me el coco?". "El premi no implicava la publicació i, tot i que el Josep Maria va moure el text per diverses editorials, al final es va quedar en un calaix", afegeix Tàpias, que avui en dia encara exerceix una feina tan desconeguda com necessària: "el llibre explica la relació educativa amb un noi que se n'estava sortint, però va morir per un accident amb la moto".
El Queni tenia 17 anys, "formava part d'una família desestructurada, tenia relacions de risc i flirtejava amb el robatori, la droga", indica Tàpias. "Era un dels seus primers casos", apunta "i la implicació emocional del Josep Maria va ser gran". El llibre té valor per la peripècia humana que narra, però també perquè "mostra com es va construir una figura professional nova a Catalunya després d'aconseguir que l'estat li traspassés les competències". Per aquest motiu, "Just quan despertava" "és un homenatge a aquests nois que lluiten i als primers professionals que van ajudar a establir les bases de l'ofici".
"El llibre retrata una època", comenta Sílvia Mas, directora general adjunta de la FUB i coordinadora de la Comissió Aloy. "Tenim el fons del Josep Maria i això inclou cartes, resums, anàlisis, ... i un dia vam localitzar el mecanoscrit; vaig proposar a la Fina de publicar-lo, ho vam debatre a la Comissió i vam tirar endavant". A ambdues els satisfà la implicació del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat. "Per a ells és un testimoni d'una època", explica Mas. Del llibre se n'han editat 300 exemplars, la meitat dels quals se'ls queda el Departament i la resta aniran a biblioteques i altres centres i, també, a les llibreries de la ciutat. En l'acte d'avui, Montserrat Mestres i Fina Tàpias llegiran alguns fragments del text i Marta Luna glossarà la figura d'Aloy i la seva obra. Marc Aloy, alcalde de Manresa i fill de Josep Maria, tancarà els parlaments, i Jo Jet i Maria Ribot cantaran el poema "Ara és demà", de Miquel Martí i Pol.
