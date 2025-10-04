El cant gutural arriba a l’ànima
El quartet Huun-Huur-Tu, de la república russa de Tuvà, va seduir ahir a la nit els assistents al concert de cant gutural ‘khomei’ que va celebrar al Teatre Conservatori de Manresa
El Teatre Conservatori de Manresa arribarà d’aquí a tres anys al segle i mig de vida i, malgrat tan longeva vida, encara té novetats per oferir. Anit, un públic entusiasta va assistir a una proposta tan sorprenent com fascinant, la primera presència a la ciutat del cant gutural d’un quartet que, amb el nom de Huun-Huur-Tu, realitza un parell de centenars de concerts al llarg de l’any arreu del planeta. Els cants harmònics i un repertori de temes que apel·len a la connexió amb la natura, l’espiritualitat i la fraternitat van satisfer a bastament tant els qui eren dalt de l’escenari com els qui eren a la platea.
Que el grup d’aquesta república russa, limítrof amb Mongòlia, fos ahir al Conservatori és mèrit de la insistència del manresà Quim Roca, que va descobrir la banda en un recital a Hongria i no dubta a qualificar-los com els Rolling Stones del cant gutural. Les butaques no es van omplir, però no va faltar gaire, un símptoma del gust de molta gent per descobrir noves formes de la cultura universal.
En la setmana de la Fira Mediterrània, a Manresa van venir els components d’una formació que va tocar instruments poc vistos en les nostres contrades. Kaigal-ool Khovalyg va tocar el doshpuluur i l’igil; Radik Tyulyush s’encarregava del Byzaanchi i el khomuz; Alexey Saryglar, el tungur, el dazhaaning i el khavy; i Sayan Bapa va fer anar l’amarga i el doshpuluur. Tots quatre, a més, van fer lluir la seva condició de vocalistes.
El concert es va iniciar amb un tema de prop d’un quart d’hora de durada. Veu i instrumentació van començar a seduir un públic alineat amb la causa i van anar combinant la interpretació de peces vocals amb instrumentals i altres que incloïen els dos registres. Va ser Sayan Bapa l’encarregat de saludar els espectadors i d’anar introduint cada cançó en anglès.
Prèviament, Quim Roca va advertir que «no sé si estem preparats pel que estem a punt de veure», i va afegir que «no entendrem res perquè canten en tuvà, però es tracta d’escoltar».
El cant de Huun-Huur-Tu té una filosofia al darrere de respecte per la mare natura i de preservació del llegat cultural. En aquest sentit, era un exercici d’allò més recomenable escoltar la música amb els ulls tancats i deixar-se amarar per una sonoritat que uneix l’ànima individual amb la col·lectiva, i amb els animals, els cavalls, el cel, la terra. Els cants semblaven talment reflexos de la natura.
Peça a peça, amb un aplaudit final, el khomei, nom de l’estil del cant tradicional tuvà, es va arrapar a les parets del venerable teatre i va penetrar en l’esperit dels presents. Abans de viure una fira mediterrània, Manresa va obrir el cor a unes terres llunyanes. És la màgia de la cultura.
