Cada 24 segons mor al món una persona per suïcidi: el cineasta berguedà Carles Seuba estrena el documental "On the record (també en el cos)"

Amb el fil conductor de l'artista Ivette Nadal, víctima de l'anorèxia que ella mateixa qualifica de "suïcidi lent", el treball es podrà veure al Cinema Patronat aquest divendres

Un moment del rodatge del documental / La Neural

El Cinema Patronat de Berga acollirà aquest divendres, 10 d'octubre, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, l'estrena i cinefòrum del documental On the record (també en el cos)obra del cineasta avianès Carles Seuba que el 2022 ja va tirar endavant una sèrie documental, De tu a tu, sobre el suïcidi. La projecció es farà a les 7 de la tarda.

Aquest treball, que vol abordar de manera reflexiva la realitat del suïcidi i la salut mental, parteix d'una dada colpidora: cada 24 segons mor al món una persona per suïcidi. On the record (també en el cos) presenta els pensaments, poemes i cançons de la cantautora Ivette Nadal, víctima de l'anorèxia que ella qualifica de "suïcidi lent", com a eix narratiu a través de les experiències de vuit persones que, d'una manera o altra, han viscut de prop aquesta problemàtica. I perquè Ivette Nadal? Segons el director, la cantautora "és el fil conductor perfecte, per la seva sensibilitat, talent i serenor".

La fitxa

Documental i Cinefòrum: “On the record (també en el cos)”

Data: Divendres, 10 d'octubre de 2025

Hora: 19:00 h

Lloc: Cinema Patronat de Berga

Organitza: La Neural

Entrada: Taquilla inversa (aportació voluntària)

Després de la projecció, s'obrirà un col·loqui amb el públic per aprofundir en el diàleg sobre la prevenció del suïcidi i la salut mental. Hi participaran el director, guionista i realitzador Carles Seuba Capdevila, la doctora Laura Andrés Rodríguez, directora del centre La Neural, i un testimoni en primera persona de l'experiència suïcida.

L'acte és organitzat per La Neural i es durà a terme mitjançant el sistema de taquilla inversa, convidant els assistents a fer una aportació voluntària al final de l'activitat.

