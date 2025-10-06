Cada 24 segons mor al món una persona per suïcidi: el cineasta berguedà Carles Seuba estrena el documental "On the record (també en el cos)"
Amb el fil conductor de l'artista Ivette Nadal, víctima de l'anorèxia que ella mateixa qualifica de "suïcidi lent", el treball es podrà veure al Cinema Patronat aquest divendres
Regió7
El Cinema Patronat de Berga acollirà aquest divendres, 10 d'octubre, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, l'estrena i cinefòrum del documental On the record (també en el cos)obra del cineasta avianès Carles Seuba que el 2022 ja va tirar endavant una sèrie documental, De tu a tu, sobre el suïcidi. La projecció es farà a les 7 de la tarda.
Aquest treball, que vol abordar de manera reflexiva la realitat del suïcidi i la salut mental, parteix d'una dada colpidora: cada 24 segons mor al món una persona per suïcidi. On the record (també en el cos) presenta els pensaments, poemes i cançons de la cantautora Ivette Nadal, víctima de l'anorèxia que ella qualifica de "suïcidi lent", com a eix narratiu a través de les experiències de vuit persones que, d'una manera o altra, han viscut de prop aquesta problemàtica. I perquè Ivette Nadal? Segons el director, la cantautora "és el fil conductor perfecte, per la seva sensibilitat, talent i serenor".
La fitxa
Documental i Cinefòrum: “On the record (també en el cos)”
Data: Divendres, 10 d'octubre de 2025
Hora: 19:00 h
Lloc: Cinema Patronat de Berga
Organitza: La Neural
Entrada: Taquilla inversa (aportació voluntària)
Després de la projecció, s'obrirà un col·loqui amb el públic per aprofundir en el diàleg sobre la prevenció del suïcidi i la salut mental. Hi participaran el director, guionista i realitzador Carles Seuba Capdevila, la doctora Laura Andrés Rodríguez, directora del centre La Neural, i un testimoni en primera persona de l'experiència suïcida.
L'acte és organitzat per La Neural i es durà a terme mitjançant el sistema de taquilla inversa, convidant els assistents a fer una aportació voluntària al final de l'activitat.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Rosa Cerarols, cofundadora de l'Associació Konvent: «En una cultura molt subvencionada tothom fa el que sap que se subvenciona»
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa