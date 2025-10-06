Festival de Música
La música antiga s'instal·la a Monistrol de Montserrat
El Festival Joan Carles i Amat viurà la segona edició de l'11 al 17 d'octubre amb artistes i alumnes d'arreu del món
El llaütista estatunidenc Hopkinson Smith presenta en exclusiva a tot l'estat el seu últim disc
El municipi de Monistrol de Montserrat celebrarà la segona edició del Festival Joan Carles i Amat, que reivindica la figura del metge, escriptor i sobretot guitarrista català nascut al municipi. Joan Carles i Amat va ser el primer a tot Europa en publicar el tractat Guitarra española de cinco órdenes, l'any 1596. Aquest llibre ha tingut una gran transcendència en la història de la música i en l'àmbit acadèmic. El guitarrista monistrolenc «és conegut arreu del món per a tots els guitarristes però curiosament encara desconegut en el país», ha assegurat Joan Puigdellívol, director artístic del festival, en una roda de premsa celebrada aquest dilluns juntament amb l'alcaldessa de Monistrol, Núria Carreras, i conduïda pel comunicador Josep Nogués.
El guitarrista internacional Hopkinson Smith torna a Monistrol
El festival segueix la mateixa línia que l'edició passada: combinarà fins a sis concerts, dos tallers i tres exposicions al voltant de la figura del músic monistrolenc. Només començar, Puigdellívol ha informat que els organitzadors ja pensen en la tercera edició, amb l'objectiu d'«ampliar el radi d'acció a diversos municipis dels entorns de Montserrat».
Un dels actes centrals d'aquesta segona edició, dins el concert inaugural (diumenge 12 d'octubre a les 17.30 h), serà la presentació en àmbit estatal del primer disc conjunt enregistrat pel músic estatunidenc Hopkinson Smith i la cantant alemanya Sophie Kussmann. L'estatunidenc Smith no és la primera vegada que visita Monistrol, i Puigdellívol ha destacat que quan ho fa, és un vilatà més: «passeja pel centre i va a comprar el pa com si no fos un dels millors músics especialitzats amb el llaüt i la música antiga».
Concerts a Monistrol, a Montserrat i a Manresa
Els actes començaran aquest diumenge 12 d'octubre al migdia amb un concert obert al públic a la plaça del Bou. És una col·laboració entre l'Associació Joan Carles i Amat i l'Esbart Monistrol Dansaire, i oferiran danses del Renaixement i del Barroc. Es tracta d'una època de transició que va viure el músic monistrolenc, i que serveix per posar en context al públic la seva vida i obra.
Dimecres dia 15 d'octubre al migdia tindrà lloc el concert del guitarrista clàssic Àlex Garrobé, que oferirà un recital de caràcter didàctit dedicat a Ferran Sors a l'Escolania de Montserrat, exclusiu per als escolans i la comunitat religiosa.
Una altre proposta destacada serà el dijous 16 d'octubre al Conservatori de Manresa, amb tres músics especialitzats en guitarra barroca, llaüt barroc, i llaüt renaixentista i cant. Prèviament, el «gurú» Hopkinson Smith, com l'ha definit Puigdellívol, farà una petita explicació sobre aquests instruments històrics de corda polsada.
Classes magistrals i exposicions paral·leles
El festival es complementarà amb dos tallers a càrrec de músics de renom. D’una banda, s’oferiran classes magistrals de guitarra clàssica durant el dissabte 11 i diumenge 12 d’octubre, impartides per Àlex Garrobé i Guillem Pérez-Quer. D’altra banda, del dilluns 13 al divendres 17 d’octubre, els caps de cartell Hopkinson Smith i Sophie Klussmann impartiran un curs d’instruments històrics de corda polsada i de cant històric. L’objectiu d’aquest curs és posar en contacte els alumnes de les dues especialitats, instrumentistes i cantants, i ja hi ha més de 20 inscrits, provinents dels Estats Units, Mèxic, Perú, Austràlia, Itàlia i Bèlgica, així com alguns estudiants locals.
També hi haurà tres activitats paral·leles: una sessió divulgativa sobre la figura del músic monistrolenc, a càrrec d’Olga Miracle (dilluns 13 d’octubre, a les 17.30 h); una presentació cinematogràfica de l’igualadí David Murgadas sobre instruments històrics (dimarts 14 d’octubre, a les 19.30 h); i una exposició sobre tractats i manuscrits de Joan Carles i Amat, a càrrec de David Blasco i Enric Ansó (dimecres 15 d’octubre, a les 19.30 h).
Una setmana en què Monistrol de Montserrat es convertirà en la capital de la música barroca i renaixentista, tot reivindicant la figura del mestre monistrolenc Joan Carles i Amat.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets