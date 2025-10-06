Per què vindrà Ada Colau a Manresa d'aquí a onze dies?
L'exalcaldessa de Barcelona passarà per la capital del Bages el 17 d'octubre en un acte obert al públic al Casino
De la flotilla a la presó i de la presó a Manresa. En ple apogeu de la seva presència mediàtica, Ada Colau vindrà el 17 d'octubre a Manresa. L'exalcaldessa de Barcelona ha participat recentment en l'expedició de vaixells que van voler entrar a Gaza per mar amb la finalitat de repartir ajuda humanitària per la població de Palestina, massacrada des de fa dos anys per l'exèrcit d'Israel. Juntament amb altres expedicionaris, alguns tan coneguts com l'activista sueca Greta Thunberg, no va aconseguir el seu objectiu: Colau i altres passatgers d'aquesta 'flotilla' van ser detinguts i empresonats, i ahir alguns d'ells van tornar a Barcelona després de ser deportats.
Manresa té obert també un front en clau israeliana. En els darrers dies hi ha hagut manifestacions arreu del país per denunciar el genocidi de Gaza, i a Manresa i la Catalunya central s'han realitzat no només diverses concentracions sinó també actes de protesta més pujats de to, com talls de carretera i de la via del tren.
Així mateix, la ciutat està pendent del partit que dimecres vinent ha d'enfrontar el Baxi Manresa amb l'Hapoel Jerusalem de la fase de grups de l'Eurocup de bàsquet. El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar una moció demanant la suspensió del matx. De fet, el club no té encara activada la venda d'entrades per aquest partit i la possibilitat que es jugui a porta tancada està sobre la taula. En tot cas, la presència de l'equip israelià a la capital del Bages fa preveure que hi hagi més mobilitzacions.
Dos dies després, el divendres 17 d'octubre, a les 19 h, Ada Colau passarà per la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa per participar en la vetllada 'Estranyes parelles' que forma part del programa d'actes del cicle literari i poètic Tocats de lletra, que tindrà lloc a la ciutat del 14 al 30 d'octubre. Colau conversarà sobre la imaginació en la política i la poesia amb l'autora Blanca Llum Vidal, una poetessa vinculada al Berguedà que va guanyar el darrer Premi Carles Riba amb el poemari "Tan bonica i tirana".
"Quan vam contactar amb l'Ada Colau, encara no havia començat tot el tema de la flotilla", ha explicat Yolanda Esteve, coordinadora de Tocats de Lletra. "Ens interessa tractar la creativitat en la política i la poesia i la idea de la utopia", ha afegit. L'acte estarà obert al públic amb entrada gratuïta.
