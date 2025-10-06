L'espiritualitat penetra el cicle literari Tocats de Lletra
El certamen poètic proposa més de quaranta espectacles amb la presència d'una seixantena de poetes, músics i actors
La conversa sobre la imaginació en la política i la poesia que protagonitzaran Ada Colau i Blanca Llum Vidal és una de la quarantena de propostes del 19è Tocats de Lletra, el cicle literari que tindrà lloc del 14 al 30 d'octubre a Manresa. La inauguració amb Lluís Homar i Xavier Albertí, l'espectacle de Míriam Iscla i Marc Vilajoana i el recital de Lluís Marco i la pianista Sara Giusti són altres punts destacats d'una programació que mirades tan diverses al fet poètic com una teràpia per a malalts d'Alzheimer, l'eslam poètic en diverses llibreries de la ciutat, la Nit Estellés i la cloenda amb lletra i música que reunirà Adrià Targa, Raquel Santanera, Clara Fiol i Sandra Monfort. El certamen està dotat amb un pressupost de 60.000 euros i tots els actes seran gratuïts.
"El primer any, el tema del Tocats va ser 'maleïts' i sempre hem mantingut la idea de tenir un lema", explica Jordi Estrada, un dels principals responsables de l'organització: "enguany es commemora el centenari del naixement de Josep Maria Llompart (1925-1993), i el lema és 'Espirituals', recordant el títol del seu darrer poemari, 'Spiritual'. El cicle contempla la celebració de més de quaranta actes i la participació de més de seixanta poetes, actors i músics. I s'incorpora el Conservatori Municipal de Música de Manresa com a nou espai en un repertori de localitzacions que arriba a la quinzena. "Espirituals, com els cants negres que busquen un sentit a la vida i que denuncien les injustícies", afegeix l'escriptor i activista manresà.
Cronològicament parlant, el primer acte serà la trobada amb Dani Espresate per parlar del llibre "Finestres", i gairebé simultàniament Jaume C. Pons Alorda i el cantautor Dídac Rocher commemoraran l'obra de Llompart en el recital "Les arrels de la mandràgola".
La inauguració oficial tindrà lloc el 15 d'octubre (20 h) a la sala petita del Teatre Kursaal amb l'espectacle "Una llum constant", on Xavier Albertí i Lluís Homar posaran veu i música al diàleg entre diversos poetes catalans (Maragall, Verdaguer, Riba, Carner, Rafart, Gimferrer, ...) i Bach. Un altre espectacle que combinarà música i poesia serà "Des del trapezi i l'amor", on Míriam Iscla i Marc Vilajuana recitaran poemes d'autors catalans que aborden la qüestió de l'espiritualitat. La Companyia Els Carlins representarà el recital teatralitzat "Soc jo mateix", en el quarantè aniversari de la mort de Salvador Espriu. La direcció i la dramatúrgia són de Fina Tapias.
El poeta Neil Sabatés i el cantautor Cai Godayol compartiran amb el públic els versos de mossèn Cinto Verdaguer. L'actor Lluís Marco recitarà poemes de Màrius Sampere acompanyat per la pianista Sara Giusti.
L'espectacle de cloenda, "Present", explorarà les influències dels poetes d'avui a través de l'experiència d'Adrià Targa, Raquel Santanera, Clara Fiol i Sandra Monfort.
Ada Colau i Blanca Llum Vidal debatran sobre la imaginació i la creativitat en dos àmbits aparentment tan distants com la poesia i la política. El jove poeta Gerard Espinoza Haro regalarà poemes que crearà en directe. Joan Pinyol parlarà de Pere Calders.
En el capítol de presentacions de novetats, Gemma Casamajó parlarà de "Domèstica maragda" i "Com l'oculta flor d'un cactus", on parla dels clarobscurs de la maternitat. El Novíssims d'enguany estarà dedicat a Lídia Gàzquez ("El vent serà dissabte") i Maria Antònia Massanet ("Tremor"), autores de dos poemaris que tracten el gènere; i a Jordi Bossoms, que va guanyar el Premi Amadeu Oller amb "Tota aquesta calma". David Castillo presentarà el dietari poètic "Camp pervers". En l'acte "Darrera fornada", es podrà conèixer l'obra inèdita de Neil Sabatés i el "Tel de l'elegia" amb el qual Toni R. Juncosa ha guanyat el Premi Francesc Garriga. Raimon Portell i Olga Colomer parlaran de les obres amb les quals van obtenir les dues primeres edicions del Premi de Poesia per a Infants Rosa Sensat.
Un altre punt destacat del festival serà la presentació del llibre "Incertesa de l'alba", un volum publicat per Edicions de l'Albí que reuneix l'obra poètica de Lluís Calderer.
La jornada dedicada a la poesia en llengües de nacions sense estat convocatòria la catalana Gemma Gorga, el basc Jon Gerediaga, l'asturià Xaime Martínez i la gallega Nuria Vil. La Nit Estellés tindrà, en aquesta ocasió, els poetes Àngels Gregori i Eduardo Marco.
En la sessió de "Pessics de lletra", el poeta Gerard Cisneros conversarà amb l'escriptora i filòsofa Cristina Massanés sobre el llibre "Marxarons". I en l'acte "Ofici de poeta", Feliu Formosa parlarà amb Sònia Moya sobre vida i escriptura.
Els rapers Elane, Bittah i Kovitch aproparan l'amor per la paraula i la lluita contra les injustícies a través de la proposta titulada "INSpirats". Lluís Atcher anirà a diverses escoles per parlar i cantar sobre poesia popular.
L'Alumnat d'UManresa també tindrà el seu moment al Tocats amb el mestre i músic Miqui Giménez i l'activitat "UNI-versos", que tracta sobre l'etnopoesia (cançons, contes, jocs i danses populars). El mateix Giménez farà un recital de poesia popular per a infants. Laberta Delpoblet conduirà l'espectacle poètic infantil "Les aventures d'en peixet: contes i poemes per a petita infància".
Els usuaris dels centres ocupacionals d'Ampans, amb la col·laboració de L'Art de Viure, i amb direcció de Mireia Cirera, oferiran el recital poètic "No tothom és tan ric".
El cercatasques poètic, amenitzat per la cantautora Anaïs Vila, comptarà amb Tomàs Arias, Anna Bou, Carla Fajardo, Pau Gener Galin, Xavier Mas Craviotto i Montserrat Rodés. En una caminada fins a la Torre Santa Caterina, els assistents escoltaran poemes de Jordi Llavina i Rosa Font. En l'acte "Versos sense fronteres", la romanesa Corina Oproae recitarà la seva poesia i la de la seva compatriota Ana Blandiana en un acte en romanès i català.
També es farà un vermut poètic amb el títol "Xarnera't", a càrrec de la Cia. Dialèctrica, amb poemes del poemari homònim de Laia Claver. I es repetirà l'Eslam Poètic.
Una de les principals estrenes del Tocats d'enguany és el "Viver poètic", que condueix Meritxell Cucurella-Jorba amb el suport d'Anna Casajuana: vuit joves de quatre instituts de Manresa han fet una residència per endinsar-se en el món de la poesia i durant el cicle n'exposaran els resultats.
Una altra novetat és el projecte Fils de memòria, que mostrarà en tres jornades diferents (14 i 29 d'octubre i 28 de novembre) la capacitat terapèutica de la poesia en malalts d'Alzheimer. L'activitat té el concurs dels poetes Jaume C. Pons Alorda, Àngels Gregori i Sònia Moya.
En el camp de la commemoracions, Genís Sinca parlarà de Paco Candel, de qui enguany es compleixen cent anys del seu naixement.
En col·laboració amb el Festival Clam, es projectarà el film "Orwell 2+2 = 5", que aborda la trajectòria de l'autor de "1984".
El Tocats també presenta les exposicions "Anhels" -obra sobre paper de Lourdes Fisa a partir de la la poesia de Carles Duarte-, "Raimon. 85 anys amb esperit de lluita", "Taneda Santoka, l'últim monjo errant" i "Paco Candel i els altres: un retrat literari de la immigració a Catalunya".
El programa sencer es pot consultar al web www.tocatsdelletra.cat.
