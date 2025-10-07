Què hi fan unes campanes al vestíbul de l'Ajuntament de Manresa?
Els visitants de la casa consistorial es trobaran en els propers dies amb uns objectes que tenen a veure amb la cultura popular
Molts ciutadans visiten cada dia l'edifici de l'Ajuntament de Manresa per realitzar tràmits de diversa índole o bé a la recerca d'informació. Un fet quotidià que es repeteix contínuament. El que no és gaire normal, però, és arribar al vestíbul de la casa consistorial i trobar-se'l ple de campanes, concretament quatre.
La Fira Mediterrània de Manresa i les campanes com a objecte de cultura popular han coincidit en altres ocasions. Tot i que ja han passat catorze anys, encara es recorda la intervenció que va realitzar Perejaume com a artista convidat de la Mediterrània del 2011, quan va instal·lar la campana Santa Maria de Bellpuig, procedent del monestir de les Avellanes (la Noguera), al bell mig de la nau central de la basílica de la Seu de Manresa.
Curiosament, d'aquella campana no se'n va sentir cap repic perquè estava prohibit que sonés fins unes setmanes després, segons el protocol litúrgic de la peça. No obstant això, es va ubicar al temple gòtic del Puigcardener perquè la seva funció a l'espectacle "Ballar la veu" no requeria el seu so.
De la Noguera també són les quatre campanes que s'exhibeixen aquests dies, i fins diumenge, al vestíbul de l'Ajuntament de Manresa. No tenen res a veure amb l'anterior, però també formaran part d'un espectacle de la fira, concretament la cloenda, "Immaterial", que la Cia. Vöel de circ i trapezi i la colla castellera Tirallongues realitzaran el darrer dia de la Mediterrània, el proper 12 d'octubre, a la plaça Major.
"Immaterial" es va estrenar fa uns dies al Park Güell de Barcelona, amb motiu de les festes de la Mercè, i s'erigeix en un homenatge al patrimoni immaterial del país. El toc de campanes va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO l'any 2022 i el muntatge de Vöel i els Tirallongues posa en relleu la tradició campanera del país, juntament amb altres patrimonis com les falles del Pirineu, la pedra seca i el fet casteller.
Les campanes en qüestió sorgeixen de les Trobades de Campaners d'Os de Balaguer que se celebren cada any des del 1988 a finals d'abril. Campaners d'arreu participen en un toc de campana col·lectiu i en altres activitats, entre les quals hi ha la fosa de campanes que es fa cada cert temps, en un forn reverber permanent. Ara, quatre d'aquestes campanes participaran en la Fira Mediterrània.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes