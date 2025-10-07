El Círcol de Badalona es desvincula del musical 'Em dic Helena Jubany': "No teníem coneixement de la temàtica"
L'equipament descarta llogar l'espai per a l'estrena i lamenta el "malentès"
ACN
El Círcol de Badalona s'ha desvinculat del musical de la companyia Plataforma Blanc i Negre 'Em dic Helena Jubany' i aclareix que no llogarà l'espai per a l'estrena. "No teníem coneixement de la temàtica de l'espectacle ni del seu contingut", ha explicat Xavi Carreras, director artístic del Círcol a l'ACN. "La productora no va oferir la transparència necessària i ens desvinculem totalment del projecte. Lamentem profundament qualsevol dany o malentès que això hagi pogut causar, especialment a la família implicada", assevera. En aquest sentit, recorden que l'obra no forma part de la programació oficial i que les entrades no s'han venut mai a través de la plataforma. El musical s'havia d'estrenar el 26 d'octubre a l'equipament.
La polèmica s'ha iniciat aquest dimarts al matí, quan la companyia ha anunciat l'estrena i la presentació en una roda de premsa la setmana que ve a Barcelona.
Segons la Plataforma Blanc i Negre companyia, 'Em dic Helena Jubany. Un musical necessari' relata el període en què la víctima es trasllada a Sabadell per exercir de bibliotecària i acaba uns mesos després del seu assassinat. "L'argument explora, sobretot, la vida d’Helena Jubany, i no pas la seva mort", concreten els impulsors, que asseguren que comptaven amb la "llum verda" de les famílies implicades.
Per contra, la família d'Helena Jubany nega que s'hagi donat consentiment perquè s'utilitzi la memòria de la jove mataronina, assassinada fa prop de 25 anys i amb el crim encara pendent de resoldre's, per fer un musical. El germà de l'Helena, Joan Jubany, ha explicat a l'ACN que es va demanar explícitament a la companyia Blanc i Negre, impulsors del projecte, que no ho fes per no "interferir" o "perjudicar" els avenços en la causa judicial. "En contra de la voluntat de la família han tirat pel dret sense escrúpols i amb oportunisme", ha etzibat.
