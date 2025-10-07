El gravat i l'estampació protagonitzen la desena exposició de MoMa Espai Cultural de Manresa
"Matriu", de la barcelonina Tina Araüna, reflexiona sobre el paper actual de les tècniques d'impressió i es podrà visitar fins al 20 de novembre
Regio7
MoMa Espai Cultural (Passatge del Ginjoler, 4) presenta aquest mes d'octubre la seva desena exposició. Es tracta de Matriu de la barcelonina Tina Araüna, que recull de les últimes peces de l'artista amb les que convida el públic a mirar més enllà de la imatge impresa per redescobrir les tècniques d'impressió com un llenguatge viu, contemporani i carregat de significat. El dijous 23 d’octubre, de 19 a 21 h, l’espai ha organitzat una visita guiada a la mostra.
En un món dominat per imatges digitals, l'artista es pregunta quin paper poden tenir avui les tècniques d’impressió artística, com el gravat o l’estampació. Així, Matriu presenta una selecció d’obres que parteixen del valor material i conceptual del procés d’impressió. Per a l’artista, cada pas tècnic deixa una empremta única, no només física sinó també simbòlica. Elements com la còpia, la repetició o la reproducció esdevenen eines per parlar de com ens relacionem amb el món, i entenem el nostre entorn
L'artista
Tina Araüna (Barcelona, 1987) és tècnica en Arts Gràfiques i Il·lustració (Escola Massana), és graduada en Belles Arts (UB) i especialista en Serigrafia Artística (CIEC). Realitza la seva pràctica artística mitjançant el gravat i les tecnologies d’impressió. També treballa com a docent en aquesta disciplina al taller municipal de Mataró, i des del 2021 participa en la col·lectiva feminista Donestech i coordina el projecte F5 @stopvmo (Stop Violències Masclistes Online)
L'exposició
L'exposició, de lliure accés, es podrà visitar fins al 20 de novembre. L'horari és de de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30 h i de les .15.30 a les 20 h. Si es vol concertar una visita guiada a l’exposició, caldrà contactar amb l’espai enviant un correu electrònic a moma@momaespaicultural.com
