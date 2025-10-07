L'actuació en català que ha salvat Max de l'expulsió d'Operación Triunfo: així ha estat
El protagonista de Jan i Júlia va tornar a ser proposat pel jurat per abandonar el programa, tot i que finalment va ser salvat pels companys
Max Navarro, protagonista de Jan i Júlia del Kursaal, ho ha aconseguit. El cantant vinculat a Manresa s'ha alliberat de ser expulsat en la gala 3 d'Operación Triunfo amb la seva singular versió de Tu Refugio de Pablo Alborán. L'artista de Premià de Mar no només va sortir a l'escenari a cantar part de la cançó en català, sinó que va proposar una singular interpretació, amb poema inclòs, que va acabar donant-li la salvació. Amb un 58% dels vots, Navarro va acabar imposant-se a la seva companya Salma de Diego.
Navarro va fusionar la versió original de Tu Refugio amb la que el mateix Pablo Alborán va traduir per a La Marató de TV3 del 2018. Per tal d'aconseguir una versió "més personal i fidel" a ell mateix, el concursant vinculat a Manresa va començar el tema amb una maleta en una mà i una foto de la seva parella en l'altra. Amb les primeres notes de fons, va interpretar un poema, dedicat al seu xicot.
Tot i això, l'actuació no va ser suficient, i va acabar amb Navarro un altra vegada a la corda fluixa. El jurat va proposar nominar-lo, però el van acabar salvant els companys. Aquesta setmana, per tant, podrà gaudir de l'experiència sense témer l'expulsió.
Una actuació plena de controvèrsia
La versió de Tu Refugio de Navarro ha generat molts dubtes a les xarxes socials entre els seguidors del programa. Després que la directora de l'Acadèmia, Noemí Galera, hagi afirmat aquest dimecres que "el de la gala va ser el pitjor passi (de Max) de tota la setmana", hi ha qui qüestiona la decisió del vot del públic. "Salma al carrer tot i fer la millor actuació de l'edició fins al moment i el Max aquí, amb la pitjor des que va començar a assajar el tema", diu un usuari a X.
La tria de l'idioma també ha generat crítiques envers l'actuació. "Per què canta en català una cançó de Pablo Alborán, que és malagueny? Max cap a casa", deia una usuària. Tot i les crítiques, a les xarxes també hi ha qui considera la versió en català ha permés que l'actuació s'ajusti més al concursant. "Hauria sonat millor si hagués estat completament en català. És la part que més m'ha emocionat", deia una altra seguidora.
