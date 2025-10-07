Polèmica per la conversió del cas d'Helena Jubany en un musical: «Han tirat pel dret sense escrúpols i amb oportunisme»
Els impulsors diuen que van demanar permís a les famílies Lorente, Careta i Jubany i aquesta darrera ho nega
Redacció / ACN
El cas de l'Helena Jubany passarà de les pàgines de successos als escenaris, en format musical de la mà de la companyia Plataforma Blanc i Negre. L'espectacle, però, no compta amb el vistiplau de la família de Jubany, qui assegura que els impulsors del projecte "han tirat pel dret sense escrúpols i amb oportunisme" en un moment clau per a la resolució de l'assassinat.
Segons una nota de premsa remesa per la Plataforma Blanc i Negre, 'Em dic Helena Jubany. Un musical necessari' relata el període en què la víctima es trasllada a Sabadell per exercir de bibliotecària i acaba uns mesos després del seu assassinat. Asseguren que hi han treballat durant cinc anys i que es presentarà el 26 d'octubre al teatre El Círcol de Badalona. "L'argument explora, sobretot, la vida d’Helena Jubany, i no pas la seva mort", concreten en el comunicat, i afegeixen que, a principis de l’any 2022, es va demanar "consell i permís a les famílies Jubany, Lorente i Careta". Cal recordar que la manresana Montse Careta va ser detinguda com a presumpta autora del crim i es va acabar suïcidant a la presó de Wad-ras el 2002.
Contradient la versió dels artistes, el germà de l'Helena, Joan Jubany, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que es va demanar explícitament a la companyia que no el fes per no "interferir" o "perjudicar" els avenços en la causa judicial. "En contra de la voluntat de la família han tirat pel dret sense escrúpols i amb oportunisme", ha etzibat.
Les trobades, diu Plataforma Blanc i Negre, es poden "acreditar documentalment" i "van donar lloc a reunions molt interessants i amb contingut inèdit biogràficament". 'Em dic Helena Jubany' està escrita per Marcel Vilarós (llibret) i Aleix Vives (música). És el segon musical que escriuen conjuntament, després de 'La guerra dins la guerra' (2007), centrada en la crisi del bàndol republicà durant la batalla de l’Ebre de 1939. Els impulsors de l'obra afirmen que es presenta en un com a musical íntegrament cantat en un format "similar al d''Els Miserables', 'Rent' o 'Hamilton'".
"Ni el nom ni la memòria de l'Helena"
La família, però, ha assegurat que desconeix el contingut i que només van parlar amb la companyia a principis de 2024 quan se'ls va demanar el seu consentiment. "No hi hem participat en absolut", ha insistit Jubany. "Els demanaven que de cap manera utilitzessin ni el nom ni la memòria de l'Helena per a aquest projecte", ha afegit.
Tot i aquesta petició, el projecte ha tirat endavant i la família en va tornar a tenir notícies més recentment, quan algun ajuntament hi va contactar per si els semblava bé que es programés l'obra dins l'oferta cultural municipal. En veure que el musical prenia forma, els Jubany van enviar un burofax a la companyia demanant la seva retirada.
Amb l'obra a punt d'estrenar-se, la família estudiarà ara si emprèn altres mesures legals. Joan Jubany ha detallat que no en tenen ganes perquè l'objectiu ara és que es pugui resoldre el cas, 25 anys després de la mort de l'Helena i amb noves proves d'ADN que assenyalen a possibles sospitosos.
Amb tot, Jubany espera "que ningú vagi a veure aquesta obra i ningú la programi en cap mena de teatre o d'espai".
Els plans de la companyia
En la primera presentació en públic d'Em dic Helena Jubany. Un musical necessari' es mostrarà en forma de concert semiescenificat, una opció força habitual en la presentació de nous musicals anglosaxons. Segons detallen, es va optar per mostrar la història en format musical en veure la "intensitat emocional que mostraven molts dels seus protagonistes en aquells moments d’oci i excursions". "Creiem que la música és un dels millors vehicles per a transmetre aquesta intensitat emocional al públic", concreten. En aquest sentit, creuen que el fet que el format sigui cantat "no frivolitza en absolut els fets".
"El gènere musical és habitual mostrar temàtiques sensibles, com per exemple 'Evita', sobre el règim peronista, 'Come from away', sobre els atemptats a les Torres Bessones, o 'La vampira del Raval'", afegeixen. Alhora, estableixen un paral·lelisme entre 'Em dic Helena Jubany' i altres obres recents com 'Jauría', sobre la violació d'una noia durant els Santfermins. També asseguren que les novetats judicials del cas els han agafat "per sorpresa", atès que van programar l'estrena fa força mesos, en previsió que ja hagués quedat prescrit.
La Plataforma Blanc i Negre assegura a la seva web que és una companyia dedicada a la divulgació històrica a través de diverses eines tant pedagògiques com d’entreteniment: exposicions, obres teatrals, concerts, xerrades, tallers, publicacions i un bloc divulgatiu.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes