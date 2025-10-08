El carrer esdevé un gran escenari cultural

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les rutes itinerants i les propostes de plaça són un atractiu més de la fira que se celebra a Manresa

Panoràmica del muntatge que fa tres anys van protagonitzar la Cia. Vöel de circ i la colla castellera Tirallongues a la plaça Major / Oscar Bayona

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

El carrer ha estat sempre un dels grans puntals de la Mediterrània, amb propostes itinerants o de música i teatre a l’aire lliure que congreguen centenars d’espectadors. La fira d’enguany potencia els espectacles de carrer recuperant els de mitjà i gran format, incloent el que tancarà la fira a la plaça Major.

La cloenda de la Mediterrània serà l’espectacle Immaterial, on hi participarà la colla castellera Tirallongues de Manresa. El muntatge unirà de nou l’entitat amb la Cia. Vöel de circ, en homenatge als béns immaterials del país.

Un dels atractius de cada edició de la fira són els espectacles itinerants, que van arrossegant el públic d’un lloc a un altre i en van incorporant a mesura que avancen. L’Ekrem Mamutovic Orkestar farà el tram de la Taverna Cervesa Guineu a la plaça Major, així com el que va de la plaça del Mercat Puigmercadal fins a la plaça de la Música.

També serà itinerant la trobada de mulasses que muntarà Xàldiga per celebrar els 40 anys de la seva mulassa. El diumenge 12 d’octubre, al migdia aniran de la plaça Sant Domènec a la plana de l’Om, sense foc, i a la tarda faran el trajecte entre la plaça Neus Català i la del Carme, aquest cop amb pirotècnia.

Sant Domènec concentrarà bona part del repertori de carrer

A la plaça de la Fira (pl. Sant Domènec) hi seran Ailá, un grup de Santiago de Compostela que preserva el patrimoni musical gallec, Ambauka i el seu nou concert per als nens, la cantautora i activista sahrauí Mawja, el grup La Baula i la seva investigació de balades, antics cuplets i cançons de gesta, el ball d’arrel de La Coixinera, la unió entre Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries, la Cobla Reus Jove i Marcel Casellas, i grup de folk Riu.

A la plaça Europa, la Cia. Marc Fernández unirà dansa i imaginari casteller, i Jaime Pablo Díaz farà un laboratori amb joves del Programa d’Impuls. La fusió de dansa flamenca i dansa aèria de Sacude tindrà lloc a la plaça de la Música. I a la del Mercat de Puigterrà, actuaran els bascos Zirkozaurre lligant circ i música tradicional.

