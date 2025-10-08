Fira Mediterrània
La Catalunya central fa més gran la fira Mediterrània
L'Esbart Manresà, Xàldiga, els Tirallongues, el Teatre de l'Aurora, La Llançadora i altres intèrprets del territori mostraran nous espectacles
La Fira Mediterrània és cada any una porta oberta al món però, alhora, té un dels seus puntals en la creació del territori. La 28a edició del certamen bagenc inclou diverses propostes que han estat produïdes a la Catalunya central o bé tenen artistes d’aquest espai del país en el repartiment.
Especial esment mereix l’actuació de l’Esbart Manresà, que el dissabte 11 d’octubre oferirà dos passis del seu darrer espectacle Mil primaveres, a la plaça del Mercat Puigmercadal. Amb la proposta que signen Sergi Estebanell i Arantza Labuena, l’entitat manresana, una de les seccions de l’Agrupació Cultural del Bages, dirigida per Jordi Gros, va guanyar el Premi Delfí Colomé, dotat amb 26.000 euros per a la producció del muntatge. El jurat va tenir present que el projecte busca retornar la dansa tradicional al carrer i significa per a l’Esbart una nova demostració del compromís de la renovació de les formes clàssiques. Mil primaveres és un dels espectacles desenvolupats sota l’empara de l’Obrador d’Arrel de la Mediterrània, i reivindica el dret de tothom a ballar ja sigui com a experiència lúdica i de trobada comunitària o bé com a protesta ciutadana en l’espai públic.
També ha comptat amb el suport de l’Obrador la preparació de l’obra Història d’un lladre, un text de Carles Batlle amb música d’Arnau Obiols, de la Seu d’Urgell, i direcció de Joan Arqué. La producció de l’espectacle va a càrrec del Teatre de l’Aurora d’Igualada i s’erigeix en un missatge de defensa de la diferència en un món que no tolera la dissidència i l’opinió contrària. L’estrena oficial, després de les preestrenes realitzades a l’equipament de la capital anoienca, tindrà lloc aquest dijous dia 9 d’octubre (16.30 h) a la sala petita del Teatre Kursaal.
Patrimoni cultural local
Xàldiga tampoc podia faltar a una festa manresana i, en aquesta ocasió, participarà amb una trobada de mulasses que commemorarà el 40à aniversari de la de Manresa. El diumenge 12 d’octubre es faran dues desfilades pel carrer, la primera sense foc entre la plaça Sant Domènec i la plana de l’Om (12.45 h) i, la segona, entre Crist Rei, és a dir, la plaça Neus Català, i la plaça del Carme (18.30 h) amb foc.
La Mediterrània també acollirà la nova producció de La Llançadora, el nom que pren la xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya central amb presència de colles de Sallent, Navàs i Gironella. El dissabte 11 d’octubre (17.15 h), a la nau de l’Anònima, el muntatge titulat Mosaic indagarà des del ball qüestions com el sentiment de pertinença i la construcció de la identitat, a partir de la memòria familiar i el diàleg entre generacions.
Castellers de casa: els Tirallongues i els de Berga
La colla castellera Tirallongues de Manresa serà protagonista per partida doble. En l’espectacle de cloenda, reeditarà la col·laboració amb la Cia. Vöel que va inaugurar a la fira de fa tres anys i, en aquesta ocasió, ho farà amb l’espectacle Immaterial, que fa uns dies es va poder veure al Park Güell de Barcelona amb motiu de les festes de la Mercè de la capital catalana. Un muntatge que uneix el trapezi i el món casteller que es representarà el 12 d’octubre a les 20 h a la plaça Major. La trobada de colles castelleres, per la seva part, es durà a terme el dissabte a partir de les 17.30 h, a la plaça Neus Català. Enguany, els Tirallongues exerciran d’amfitrions dels Castellers de Lleida i els Castellers de Berga.
La direcció escènica de l’espectacle Nallar, una proposta de la companyia Inspira Teatre per al públic familiar, va a càrrec de la gironellenca Maria Casellas. Per la seva part, Víctor Borràs, una de les ànimes de la companyia anoienca Teatre Nu, signa la direcció escènica i la dramatúrgia de Contracants, records de la darrera carlinada, de la Capella Polifònic de Girona.
El públic infantil és el destinatari de Mular (o la gran captura), una proposta de la companyia Cinc cèntims que té la manresana Irene Mas entre els seus integrants. El sallentí Roger Andorrà és un dels membres de La Baula, un grup que presentarà el seu primer disc, Cançons a l’ombra, on recopila balades, antics cuplets i cançons de gesta. Del trio Hidra en formen part els alturgellencs Josep Vilarrubla (acordió diatònic) i Elias Porter (violí).
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal